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Транспорт и связь Экономика и бизнес

На границах муниципалитетов Самарской области создадут транспортно-пересадочные узлы

САМАРА. 22 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правительство Самарской области проводит работу по транспортному моделированию. Она в том числе направлена урегулирование межмуниципальных перевозок. Об этом в четверг, 22 мая, заявил на заседании губдумы первый вице-губернатор Михаил Смирнов, отвечая на вопросы депутатов по отчету о работе правительства в 2024 году.

Фото: Александра Ламзина

Судя по его словам, задача заключается в том, чтобы финансировать за счет бюджета только те межмуниципальные маршруты, которые доезжают до границ муниципалитетов, а от тех, что еще и курсируют по городу (например, в Самаре), отказаться.

Стали известны сроки строительства транспортно-пересадочных узлов в Самаре Стали известны сроки строительства транспортно-пересадочных узлов в Самаре
В ближайшие годы в Самарской области планируется строительство только трех транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). Сроки обозначены в программе социально-экономического развития региона.

"Заказчиком межмуниципальных маршрутов являются региональные власти, а не муниципальные. Мы не можем обеспечить наличие межмуниципального маршрута, который имеет длинную протяженность уже внутри города и является по сути внутригородским. Сейчас проводится большая работа по транспортному моделированию. Мы определяем эти межмуниципальные маршруты с тем, чтобы решить две проблемы. Усилить действительно межмуниципальную перевозку, создать пересадочные узлы на границах муниципальных образований, чтобы дальше уже жители могли пользоваться внутригородскими перевозками, которые соответствующим образом организуются уже муниципалитетами", — сообщил Михаил Смирнов.

По его словам, каждый муниципалитет получает необходимое финансирование на организацию внутримуниципальных перевозок:

"В Самаре эти средства позволили существенно обновить подвижной состав. Из 50 маршрутов на половине обновлены автобусы. Мы начинаем от наиболее загруженных маршрутов и дальше идем по менее загруженным. Эта работа будет продолжена".

Также глава правительства напомнил о планах по замещению нерегулируемых перевозок — на маршрутках, регулируемыми — на качественных, современных автобусах, где плата взимается по утвержденному властями тарифу.

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Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:54 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:43 В Самаре предложили построить еще один мост

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