На границах муниципалитетов Самарской области создадут транспортно-пересадочные узлы

Правительство Самарской области проводит работу по транспортному моделированию. Она в том числе направлена урегулирование межмуниципальных перевозок. Об этом в четверг, 22 мая, заявил на заседании губдумы первый вице-губернатор Михаил Смирнов, отвечая на вопросы депутатов по отчету о работе правительства в 2024 году.

Судя по его словам, задача заключается в том, чтобы финансировать за счет бюджета только те межмуниципальные маршруты, которые доезжают до границ муниципалитетов, а от тех, что еще и курсируют по городу (например, в Самаре), отказаться.

Стали известны сроки строительства транспортно-пересадочных узлов в Самаре В ближайшие годы в Самарской области планируется строительство только трех транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). Сроки обозначены в программе социально-экономического развития региона.

"Заказчиком межмуниципальных маршрутов являются региональные власти, а не муниципальные. Мы не можем обеспечить наличие межмуниципального маршрута, который имеет длинную протяженность уже внутри города и является по сути внутригородским. Сейчас проводится большая работа по транспортному моделированию. Мы определяем эти межмуниципальные маршруты с тем, чтобы решить две проблемы. Усилить действительно межмуниципальную перевозку, создать пересадочные узлы на границах муниципальных образований, чтобы дальше уже жители могли пользоваться внутригородскими перевозками, которые соответствующим образом организуются уже муниципалитетами", — сообщил Михаил Смирнов.

По его словам, каждый муниципалитет получает необходимое финансирование на организацию внутримуниципальных перевозок:

"В Самаре эти средства позволили существенно обновить подвижной состав. Из 50 маршрутов на половине обновлены автобусы. Мы начинаем от наиболее загруженных маршрутов и дальше идем по менее загруженным. Эта работа будет продолжена".

Также глава правительства напомнил о планах по замещению нерегулируемых перевозок — на маршрутках, регулируемыми — на качественных, современных автобусах, где плата взимается по утвержденному властями тарифу.