ВТБ и НИУ ВШЭ открыли Весеннюю школу по бизнес-информатике для участников олимпиады "Я — профессионал"

В среду, 14 мая, в Москве начала работу очередная Весенняя школа банка ВТБ и Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) по направлению "Бизнес-информатика". В этом году участниками Весенней школы стали 100 студентов из 24 регионов России и 45 вузов.

Образовательные школы проводятся ежегодно для участников Всероссийской олимпиады студентов "Я — профессионал", успешно прошедших дополнительный конкурсный отбор. Это один из флагманских проектов президентской платформы "Россия — страна возможностей". Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

С 14 по 16 мая студенты смогут принять участие в кейс-чемпионате, разработать стратегию внедрения искусственного интеллекта в мобильное приложение ВТБ, которая позволит повысить качество клиентского опыта. Также участники посетят лекции и мастер-классы от ведущих сотрудников банка ВТБ и преподавателей Высшей школы экономики.

В ходе панельной дискуссии на тему "Вселенная возможностей: какие перспективы развития карьеры есть у молодых специалистов в 2025 году?" слушатели узнают, какие профессиональные компетенции сегодня наиболее востребованы и как начать успешную карьеру в ВТБ. Представители ИТ-команд банка проведут ИТ-митапы на темы: "Платформа ИИ-агентов в банке" и "От суперприложения к индивидуальному банку". В рамках кейс-чемпионата студентам предстоит создать свой бизнес-проект и защитить его перед жюри.

"Для ВТБ принципиально важно не только выявлять талантливых специалистов, но и создавать условия для их профессионального роста. В этом году участники школы будут работать над актуальными задачами цифровой трансформации, включая интеграцию ИИ в клиентские сервисы. Такие инициативы укрепляют наш технологический суверенитет и формируют кадровый резерв для инновационных проектов банка", — рассказал заместитель руководителя технологического блока — старший вице-президент ВТБ Сергей Безбогов.

"Олимпиада "Я — профессионал" — это точка входа в индустрию, где знания превращаются в действие, а амбиции становятся траекториями. Весенняя школа ВТБ и НИУ ВШЭ по направлению "Бизнес-информатика" — это следующий шаг: здесь участники тренируются мыслить на опережение, моделируют бизнес-процессы и ищут новые решения в условиях, близких к реальным рабочим ситуациям. Конкурс в шесть человек на место — показатель не просто популярности, а уровня доверия студентов к формату, где каждый кейс — симулятор будущей карьеры", — подчеркивает руководитель Всероссийской олимпиады студентов "Я — профессионал" Валерия Касамара.

С момента запуска олимпиады в 2017 году ВТБ является главным партнером-организатором по двум научным направлениям: "Финансы и кредит" и "Бизнес-информатика". За это время в сезонных школах приняли участие более 1600 студентов из более чем 65 регионов РФ.