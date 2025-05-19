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ИТ Транспорт и связь

Т1 расширяет региональное присутствие в Екатеринбурге

САМАРА. 19 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания создает новые карьерные возможности для жителей региона и стимулирует развитие интеллектуального центра.

У жителей Екатеринбурга и Свердловской области появилась возможность стать частью более чем 27-тысячной команды, которая меняет цифровой ландшафт страны. ИТ-холдинг Т1 объявил об открытии офиса в Екатеринбурге. Его руководителем будет Евгения Леденева.

Один из лидеров цифрового рынка страны видит в Свердловской области большой интеллектуальный потенциал. Уже сегодня в команде Т1 в регионе работают свыше 1000 специалистов, а только за первый квартал 2025 года к коллективу присоединились более 80 новых сотрудников. Запуск полноценного филиала Т1 открывает большие карьерные возможности для студентов: планируется, что начинающие специалисты составят более 17% от общей численности в Екатеринбурге.

Новый офис станет площадкой для коммуникации, обмена опытом и профессионального роста. Т1 активно инвестирует в развитие ИТ-талантов: в этом году в Екатеринбурге пройдут митапы "Т1 ЛАМПА" и технологическая конференция "Импульс Т1". Для начинающих специалистов в регионе также действуют программы найма в формате образовательных онлайн-интенсивов "Открытые школы". Большое внимание компания уделяет сотрудничеству с ведущими вузами и инженерным сообществом. Уже в ближайшее время в новом офисе начнут проводить экскурсии для студентов, чтобы они могли ближе познакомиться с Т1 и региональной командой.

"Открытие офиса в Екатеринбурге — важный шаг в рамках нашей стратегии по укреплению ИТ-сообщества в регионах. Сотрудничая с местными предприятиями, ИТ-компаниями, технологическими кластерами, органами власти и вузами, Т1 поможет усилить развитие всей цифровой инфраструктуры области. А за счет дальнейшего расширения екатеринбургского офиса команда холдинга пополнится как опытными кадрами, так и начинающими специалистами, что поддержит рост локальной ИТ-экспертизы", — отметила Екатерина Рождественская, директор по развитию регионов ИТ-холдинга Т1.

Всего в компании трудится свыше 27 тысяч человек, сегодня сотрудники холдинга работают в более 400 городах страны, в том числе в Ижевске, Новосибирске, Самаре, Екатеринбурге, Краснодаре, Рязани и Минске.

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