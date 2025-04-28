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ИТ Транспорт и связь

Алексей Фетисов, Т1: "Россия может экспортировать ИТ-решения, опережающие зарубежные"

САМАРА. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По словам Алексея Фетисова, ключевые предпосылки для выхода российских ИТ-продуктов на международные — это высокий уровень зрелости этих разработок, их технологическая независимость и готовность к гибкой локализации под конкретные требования клиентов.

"Наш опыт в замещении западного ПО в одном из самых требовательных сегментов — в финтехе — позволил создать конкурентоспособные решения, которые по ряду параметров сопоставимы с зарубежными аналогами, а в некоторых аспектах даже превосходят их. При этом они эффективно интегрируются в стандартные инфраструктуры клиентов, без необходимости приобретения дорогостоящих лицензий", — прокомментировал Алексей Фетисов.

Спикер привел в пример реализованную в сервисе корпоративных коммуникаций DION автоматическое подведение итогов совещаний. Эта функция также интегрируется с системами управления задачами на платформе "Сфера". По его словам, подобная функциональность пока отсутствует в ряде зарубежных решений.

Алексей Фетисов подчеркнул, что одно из ключевых конкурентных преимуществ российских разработчиков — это готовность предоставлять клиентам высокий уровень контроля и прозрачности цифровых решений. В условиях трансграничных ограничений модель SaaS в большинстве случаев неприменима. Оптимальным подходом становится развертывание решений на стороне клиента с сохранением полной операционной управляемости и соблюдением требований к информационной безопасности.

Говоря о географии экспорта российских ИТ-решений, спикер отметил, что Т1 уже успешно реализовал ряд проектов в странах СНГ. В качестве примера Алексей Фетисов привел внедрение CRM-платформы НОТА МОДУС в одном из крупнейших банков Узбекистана, что обеспечило полную автоматизацию контактного центра и ускорил обработку клиентских запросов на 30%: "Разрабатываемые Т1 технологические решения уже демонстрируют экспортный потенциал и соответствуют требованиям международных клиентов как с точки зрения стоимости, так и с точки зрения управляемости. Эти преимущества делают наш продуктовый портфель привлекательным для широкого круга зарубежных клиентов. Мы видим большие возможности для дальнейшего масштабирования своего присутствия на рынках стран БРИКС и Юго-Восточной Азии".

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