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В Юнион доступен новый функционал: интеграция с телефонией MANGO OFFICE, подсказки от "Хинтед" и конфиденциальные вакансии ИТ-холдинг Т1 рассказал, как сократить расходы на кастомные доработки ПО Алексей Фетисов, Т1: "Россия может экспортировать ИТ-решения, опережающие зарубежные" Российская промышленность ускоряет ИТ-трансформацию с помощью искусственного интеллекта Российские студенты будут обучаться на ИТ-решениях от Т1

ИТ Транспорт и связь

В Юнион доступен новый функционал: интеграция с телефонией MANGO OFFICE, подсказки от "Хинтед" и конфиденциальные вакансии

САМАРА. 6 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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HR-платформа для автоматизации рекрутинга "Юнион" (вендор НОТА) выпустила масштабное обновление функционала. В числе ключевых нововведений — интеграция с MANGO OFFICE, одним из крупнейших операторов облачной телефонии в России.

Теперь пользователи могут совершать и принимать звонки прямо из интерфейса системы "Юнион". В карточке кандидата отображается номер телефона со специальным значком, также в системе появилась вкладка "Звонки". Все разговоры записываются, и у рекрутеров есть возможность прослушивать записи, скачивать их или изменять скорость воспроизведения. При входящем звонке система автоматически создает карточку соискателя с номером телефона, а если кандидат уже есть в базе — показывает его имя. Определитель номера значительно упрощает работу HR-специалистов.

Также появилась функция создания конфиденциальных вакансий — надежный инструмент для закрытого рекрутинга, который полностью скрывает вакансию от всех пользователей системы, не участвующих в подборе. Это решение подходит для работы с чувствительными позициями или ситуациями, требующими повышенной секретности: вакансия не отображается в общем списке, а доступ к ней имеют только назначенные участники процесса. Таким образом, пользователь может быть уверенным, что данные о подборе останутся строго конфиденциальными, пока он сам не решит их раскрыть.

Совместно с платформой "Хинтед" внедрены умные контекстные подсказки, которые помогают быстро освоить функциональность системы. Они объясняют назначение каждого раздела, если навести на него мышкой. Также доступны пошаговые обучающие сценарии — например, по заполнению заявок. Интерактивные инструкции сопровождают пользователя на каждом этапе и адаптируются под его действия. Подсказки можно персонализировать, изменив цвет, шрифт и другие параметры.

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