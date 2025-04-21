Пользователи Т1 Облако получат свободу в управлении выделенные серверами

Т1 Облако (ИТ-холдинг Т1) объявил о запуске сервиса, который позволит клиентам подключить выделенные серверы готовой конфигурации в едином интерфейсе управления облаком. Пользователи получат полный контроль над изолированными вычислительными ресурсами, а также свободу действий при выборе настроек, установке ОС и компонентов ПО. Решение поможет бизнесу реализовывать проекты с соблюдением высоких стандартов информационной безопасности.

Выделенные серверы по модели HaaS (Hardware as a Service) от Т1 Облако обеспечивают отказоустойчивость, высокую производительность и гибкость управления. Такой формат особенно востребован в регулируемых отраслях, где присутствуют ограничения виртуализации и важно обеспечить высокий уровень изолированности инфраструктуры. Кроме того, выделенные серверы подойдут для работы высоконагруженных систем — ERP, CRM, баз данных — которые требовательны к уровню доступности и используемым аппаратным решениям.

В сравнении с другими моделями, HaaS обладает целым рядом преимуществ: обеспечивает защиту чувствительных данных за счет изоляции клиента от других пользователей на уровне сети. Кроме того, модель дает компаниям возможность оперативно масштабировать инфраструктуру и добавлять новые мощности в периоды повышенной нагрузки. Наконец, подключение выделенных серверов позволяет перевести капитальные затраты в операционные, в короткие сроки получить доступ к современному оборудованию, а также снизить временные расходы на обслуживание, обновление и замену инфраструктуры.

"В последние годы мы наблюдаем стремительный рост интереса к модели HaaS — рынок демонстрирует ежегодный прирост более 30%, и это закономерно. Такой подход позволяет компаниям оптимизировать расходы, снизить стоимость ИТ инфраструктуры и передать управление профессиональным провайдерам. Это особенно актуально для крупного и растущего бизнеса, который стремится сосредоточиться на стратегических задачах, не отвлекаясь на технические аспекты", — отметил Андрей Никитин, директор по продуктам, Т1 Облако.

Новый сервис особенно актуален для организаций, которым необходимо быстрое расширение ИТ-инфраструктуры и гибкая настройка серверов под конкретные требования тестов, в том числе нагрузочных. Подключить сервис HaaS можно через единую консоль управления Т1 Облако, где также доступны другие облачные решения компании. Более того, пользователи могут управлять настройкой ОС и мониторить необходимые параметры через IPMI-интерфейс, а сетевая связность обеспечивается по внешнему IP.