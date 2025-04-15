GigaChat 2.0 — мощный нейросетевой помощник — теперь доступен всем пользователям

Благодаря новому подходу к обучению существенно повысился уровень всех навыков модели. Искусственный интеллект научился распознавать голосовые аудиофайлы, глубже анализировать запросы пользователя, обрабатывать больший объём текста и распознавать изображения. Все возможности GigaChat доступны в одном продукте и на любой поверхности — таким образом пользователю не нужно переключаться между разными сервисами.

В модельный ряд вошли две версии на выбор пользователя — GigaChat 2 Pro и GigaChat 2 Max. Max — это самая продвинутая модель для решения сложных и профессиональных задач, а Pro подойдёт для быстрого и качественного решения повседневных задач, от получения ответов на различные вопросы до создания и редактирование текстов.

GigaChat 2.0 теперь умеет работать с актуальными данными из интернета, сервис глубже анализирует запросы, выдавая лаконичные ответы с ссылками на источники. Искусственный интеллект найдёт информацию за человека, отфильтрует главное и подкрепит свои выводы ссылками — по ним можно будет перейти, если пользователю понадобится дополнительная информация. Например, у модели можно спросить: "Куда сходить в Питере с детьми 7 и 12 лет на этих выходных"; "Сколько стоит отремонтировать стандартную однушку в Москве".

Теперь в одном диалоге доступна работа с несколькими файлами. В чат можно загрузить документ до 200 страниц текста А4.

GigaChat 2.0 обрабатывает аудиофайлы на принципиально новом уровне — модель воспринимает звуковые данные напрямую, без промежуточного преобразования в текст. Это позволяет ей точнее выделять главное и отвечать на вопросы по содержанию — достаточно приложить запись и сформулировать запрос. Поддерживает файлы длительностью до 60 минут и 30 Мбайт. А если печатать неудобно или нет возможности, можно записать голосовое сообщение. GigaChat 2.0 умеет общаться на разных языках, лучше понимает сложные термины, качественнее распознаёт устную речь и акцент, а также посторонние звуки и музыку.

Теперь достаточно загрузить ссылки на нужные материалы — и GigaChat извлечёт важную информацию. Модель создаёт краткие обзоры по материалам сайтов, сравнивает статьи на одну тему, одновременно работает с несколькими ссылками и распознаёт картинки с сайтов.

GigaChat 2.0 способен также обрабатывать видео по ссылке. За счёт понимания аудиодорожки модель может рассказать основную суть видеоэссе или ответить на вопросы по лекции (работает также с английским и другими языками).

Функция генерации музыки и песен по текстовому запросу с помощью GigaChat вышла на новый уровень. Теперь максимальная длительность трека достигает трёх минут, при этом генерация занимает столько же времени (около 1 минуты).

Модель может проанализировать и извлечь из картинки больше полезной информации и даёт более точные ответы по её использованию.

Впервые в России умные колонки полностью переведены на большую языковую модель, благодаря чему их интеллектуальные возможности вышли на принципиально новый уровень.

Одной из первых площадок, где появился GigaChat 2.0, стала российская цифровая платформа МАХ от VK. Это приложение со встроенным мессенджером, мини-аппами, конструкторами чат-ботов, системой онлайн-записи и платёжным сервисом. С помощью нейросетевой модели Сбера пользователи МАХ могут создавать тексты и изображения, расшифровывать аудио, получать краткие пересказы видео, статей и ответы на многие вопросы.