Data Fusion Contest 2025: объявлены победители масштабного соревнования для дата-сайентистов

ИТ-холдинг Т1, один из лидеров российского ИТ-рынка, совместно с ВТБ подвели итоги Data Fusion Contest 2025, ежегодного международного соревнования талантливых специалистов в области анализа данных и машинного обучения. В этом году в нем поучаствовали более 1500 человек из 153 городов и 25 стран. В совокупности участники состязания подготовили свыше 11700 вариантов решений конкурсных задач. Награждение победителей состоялось 16 апреля на площадке кластера "Ломоносов" в Москве в рамках конференции Data Fusion 2025.

В этом году участники практиковались в решении кейсов, связанных с обработкой данных, прогнозированием и генеративными технологиями. Самой популярной стала главная задача соревнования Label Craft (7057 решений). По ее условиям необходимо было разработать алгоритм автоматической классификации товаров по их названиям и описаниям. Максимально высокую позицию в приватном рейтинге по Label Craft получил Никита Трифонов из Москвы, который улучшил свой прошлогодний результат и стал победителем. Второе место занял Андрей Кузнецов, студент НИУ ВШЭ, третье — Эдуард Янаков из Москвы.

Решая другую задачу 4cast, участники соревнования предсказывали динамику платежей. Первое место занял Иван Савкин из Новосибирска, второе — Кирилл Кривошеев из Москвы, третье — Александр Дудин из Кирова.

В обучающей задаче Distribution необходимо было предсказать распределение суммарных остатков на всех накопительных счетах предполагаемого клиента. Несмотря на то, что эта номинация не предусматривала денежный приз, она вызвала значительный интерес, так как дала участникам возможность поработать с реальной бизнес-задачей, основанной на синтетических обезличенных данных. Победителем стала Анна Юрищева из Москвы, второе место заняла сборная команда RASCAR: Михаил Шперлинг и Артем Гуйван, студенты ИТМО из Санкт-Петербурга, и школьники 9-го класса: Анастасия Коваленко из Кургана и Артем Гончаров из Новосибирска. Третье место — Иван Комаров из Новосибирска.

В рамках специальной номинации Companion жюри выбрало лучшие открытые решения, опубликованные участниками до завершения испытаний. Победителем по задаче Label Craft стал Дмитрий Кожемяко из Брянска, а по задаче 4cast — Дмитрий Чирков из Назарово.

"Соревнование проводится уже не первый год и приятно отмечать, как растёт профессионализм участников. В этом году представленные решения отличались не только высоким уровнем технической проработки, но и глубоким пониманием бизнес-задач, это доказывает, что российская школа data science способна создавать прорывные решения высокого уровня. Участники состязания смогли прокачать свои знания и найти неординарные решения задач, а приобретенный опыт поможет им определить ключевые ориентиры для успешного профессионального роста. Конкурсы такого масштаба важны не только для проработки прикладных решений, но и для развития отрасли в целом". — отметил Алексей Фетисов, генеральный директор ИТ-холдинга T1.

"Data Fusion Contest — это площадка, на которой рождаются решения, востребованные реальным бизнесом. Соревнование позволяет молодым специалистам и экспертам data science не только проверить свои силы, но и получить ценный практический опыт. Поддерживая такие проекты, мы способствуем развитию профессионалов, способных успешно решать реальные задачи компаний, а значит и их клиентов", — подчеркнул Максим Коновалихин, руководитель Департамента анализа данных и моделирования, старший вице-президент ВТБ.

Организатором конкурса выступил ИТ-холдинг Т1. Призовой фонд в 2025 году составил 3 млн рублей. Во время работы над решениями задач участники могли посетить онлайн-встречи с экспертами для разбора представленных решений.

Полный лидерборд Data Fusion Contest 2025 можно посмотреть на сайте соревнования.