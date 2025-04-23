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ИТ Транспорт и связь

Т1 расширяет сотрудничество с вузами по всей стране

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2024 г. российский ИТ-сектор вырос на 20%, а уже к 2030 г. рынок может удвоиться. Для устойчивого развития индустрии необходим кадровый резерв из специалистов, которые имеют не только сильную академическую базу, но и практические навыки. Бизнес идет в вузы, чтобы помочь образовательным учреждениям актуализировать программы, повысить квалификацию педагогов и дать студентам возможность поработать с современными технологиями.

Эксперты ИТ-холдинга Т1 сразу в нескольких ведущих технических вузах участвуют в разработке программ обучения, проводят лекции, семинары, хакатоны и дни открытых дверей. Это только часть масштабного партнерства компании и университетов.

"Сотрудничество с вузами — стратегический приоритет для Т1. Эксперты холдинга передают студентам опыт решения практических задач и помогают им научиться работать с современными отечественными ИТ-продуктами. В результате начинающие специалисты получают не только качественное образование, но и возможность начать карьеру еще во время учебы. Это даёт выпускникам значительное конкурентное преимущество в будущем", — прокомментировала Екатерина Колесникова, заместитель генерального директора ИТ-холдинга Т1 по персоналу.

Например, в МАИ эксперты холдинга готовят специалистов в области искусственного интеллекта, а также ведут курс лекций о развитии лидерских качеств для учащихся всех направлений. Студентам Ижевского государственного технического университета Т1 помогает освоить язык программирования Java, предоставляя современные учебные материалы.

Одно из важных направлений сотрудничества — внедрение в образовательный процесс ИТ-решений от Т1. Так, около 40 преподавателей МАИ прошли обучение по работе с продуктом "Инженерный анализ Т1". Это решение позволяет проводить моделирование различных физических процессов и явлений, что сокращает цикл разработки и стоимость испытаний. Технология актуальна в более чем 30 учебных дисциплинах. В дальнейшем холдинг будет предоставлять вузам и другие свои продукты, которые помогут студентам получить практический опыт.

В 2025 году Т1 нацелен на расширение регионального присутствия и усиление распределенных команд. Поэтому, помимо столичных вузов — МАИ, МГТУ им. Н. Э. Баумана, Финансового университета — холдинг активно сотрудничает с ИжГТУ им. М. Т. Калашникова, ННГУ им. Н. И. Лобачевского, РГРТУ им. В. Ф. Уткина, УрФУ им. Б. Н. Ельцина, СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, НГУ и Самарским университетом им. С. П. Королева. Команда готова к привлечению новых вузов-партнеров и расширению программы.

Гид потребителя

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