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ИТ Транспорт и связь

Т1 масштабирует успешный опыт подготовки ИТ-кадров на Беларусь

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Нехватка ИТ-специалистов побуждает технологические компании переходить от конкуренции за опытных работников к "выращиванию" собственных кадров. В ответ на вызовы рынка Т1 целенаправленно инвестирует в развитие молодых талантов — школьников, студентов и начинающих специалистов.

"Итоги 2024 года наглядно демонстрируют эффективность системного подхода в работе с молодежью. Так, например, наши образовательные инициативы для начинающих специалистов — "Открытые школы" и "ИТ-лагерь Т1" — стали для холдинга важным "поставщиком" кадров: из более чем 3700 участников более 700 присоединились к команде. Вся цепочка — от обучения до стажировок — позволила нам за год принять на работу более тысячи молодых сотрудников", — отметила Екатерина Рождественская, директор по развитию регионов ИТ-холдинга Т1, в своем выступлении на церемонии награждения конкурса "Премия HR-бренд 2024" в Минске.

Т1 выступил стратегическим партнером премии. В номинации "Событие", которую поддержал холдинг, были отмечены лучшие HR-проекты по организации корпоративных мероприятий.

Свой опыт системной подготовки кадров Т1 теперь применяет и масштабирует в Беларуси, где уже запущены первые инициативы. Например, из 44 белорусских студентов, прошедших обучение в "Открытых школах", почти половина — 21 участник — получили рекомендацию к трудоустройству. Одновременно с запуском образовательных проектов холдинг усиливает команду в стране: планируется, что к концу 2025 года ее численность увеличится до 500+ сотрудников.

"Столкнувшись с дефицитом кадров на рынке, мы стали работать с молодыми талантами на перспективу. Нам удалось создать целую систему, чтобы растить специалистов буквально со школьной скамьи. Это не просто способ закрыть актуальные вакансии, а возможность сформировать сообщество профессионалов, готовых вместе с Т1 развиваться и реализовывать смелые идеи", — подчеркнула эксперт.

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