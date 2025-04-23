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ИТ Транспорт и связь

ИИ поможет бизнесу делать деньги из воздуха

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На конференции Data Fusion обсудили, что платформенный подход придет на смену разрозненному методу внедрения ИИ.

Российские компании отказываются от практики разрозненного внедрения ИИ-решений в пользу платформенного подхода. На ближайшие несколько лет этот тренд станет ключевым для бизнеса из разных отраслей, так как благодаря ему резко снижаются барьеры для вхождения в новые технологии. Об этом заявил руководитель Т1 ИИ Сергей Голицын на дискуссии "Эксперты о трендах" на конференции Data Fusion.

"Платформенный подход придет на смену разрозненному методу внедрения ИИ. Сегодня в большинстве компаний нейросети разрозненно внедряют там, "где слабое место", но в ближайшее время распространение будет получать платформенный подход", — заверил Сергей Голицын.
По его мнению, трансформация спровоцирована желанием снизить барьеры для входа в новые технологии, основные среди которых кадровый голод и высокая стоимость оборудования.

"Платформизация — способ минимизировать затраты на внедрение и сопровождение систем и существенно поднять скорость запуска приложений на базе ИИ-технологий, что и является главной задачей бизнеса", — отметил он.

Как подчеркнул Сергей Голицын, на рынке уже есть зрелые импортозамещенные платформы, которые позволяют создавать цифровых помощников для сотрудников любых подразделений.

"ИИ-ассистенты через 5-10 лет позволят передать задачу разработки специалистам, которые не владеют навыками программирования. Но это не значит, что люди будут не нужны — будут нужны люди с новыми компетенциями. Компании следует готовиться к этому уже сегодня, внедряя новые инструменты и обучая сотрудников, иначе она рискует потерять конкурентные преимущества", — уверен Сергей Голицын.

Еще один важный тренд в реальном применении ИИ эксперт Т1 ИИ видит в росте популярности оптимизационных решений. "Оптимизационные решения на базе ИИ, способные обсчитывать огромные массивы данных, будут все больше востребованы в разных отраслях. С помощью них можно делать деньги практически "из воздуха", достигая экономии на масштабных проектах", — отметил Сергей Голицын. В качестве примера он привел расчеты наиболее оптимального времени закупки и доставки оборудования для нефтегазовой корпорации, чтобы минимизировать возможные простои.

Он сказал, что универсальных отечественных солверов пока нет, но ИТ-лидеры работают над их созданием, создавая консорциумы с ведущими научными центрами.

Гид потребителя

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