Эксперты Т1 ИИ рассказали о новых подходах к оптимизации бизнес-процессов

По данным исследования, проведенного совместно со "Сколково", 54% российских предприятий уже используют оптимизационные решения собственной разработки, а 66% планируют внедрять их в ближайшем будущем. Основными областями применения таких решений остаются логистика, производство, финансы и ритейл.

В условиях необходимости повышения операционной эффективности компании все чаще обращаются к оптимизационным решениям — инструментам, которые помогают находить наилучшие сценарии действий, например, в логистике, производстве, управлении персоналом и планировании поставок. В Т1 ИИ отмечают, что актуальность таких подходов только растет: бизнесу требуется инструментарий, который позволяет быстрее принимать точные управленческие решения и адаптироваться к меняющимся условиям.

Современные алгоритмы оптимизации важно внедрять не только в отдельные бизнес-процессы, но и в операционные модели компаний — только в этом случае эффект от их использования становится системным, а не локальным. В Т1 ИИ отмечают, что такие подходы позволяют выстраивать более устойчивую и адаптивную архитектуру управления на уровне всей организации. Среди ключевых задач, которые сегодня решаются с помощью оптимизационных алгоритмов, — управление логистическими маршрутами и размещение товаров на складе, построение графика оптимальных расписаний, планирование загрузки производственных мощностей, разработка инвестиционных портфелей розничных инвесторов и многое другое.

В Т1 ИИ подчеркивают, что в условиях стремительного роста объема данных и усложнения процессов критически важно внедрять решения, способные оперативно обрабатывать информацию и предлагать оптимальные сценарии действий.

"Оптимизация — это важнейший компонент современных бизнес-моделей. Универсальный оптимизатор, созданный нашими специалистами, позволяет компаниям не только снижать издержки и повышать производительность, но и гибко адаптироваться к динамично меняющимся условиям рынка. Его использование помогает бизнесу вырабатывать более точные и экономически выгодные решения в короткие сроки", — отметил Сергей Голицын, руководитель направления Т1 ИИ.