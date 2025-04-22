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ИТ-холдинг Т1: через десять лет писать код будут не программисты

САМАРА. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На конференции Data Fusion обсудили, как ИИ изменяет подходы к развитию персонала и сами бизнес-модели.

Проникновение технологий ИИ в операционные процессы приводит к сокращению числа рутинных и стандартных аналитических операций, выполняемых сотрудниками. При этом количество автоматизируемых функций быстро увеличивается. В таких условиях компании, которые рассматривают людей как важный производственный ресурс, должны менять подход к  развитию персонала.  Об этом рассказал руководитель Т1 ИИ Сергей Голицын в ходе дискуссии "Поговори хоть ты со мной: нейросеть — больше, чем помощник". Обсуждение прошло в рамках конференции Data Fusion.

По словам Сергея Голицына, специалисты, готовые обучаться и расширять свои возможности, изучая ИИ,  станут особенно ценными для работодателя. 

"Нет сомнений, что через пять — максимум десять лет практически все программные продукты будут создаваться не профессиональными программистами, а, например,  аналитиками, которые будут качественно формировать промт в виде бизнес и функциональных требований", — полагает Сергей Голицын.

Эта трансформация приведет к тому, что в перспективе 15 лет бизнес-процессы настолько сильно изменятся, что повлекут революцию в бизнес-моделях. "И те компании, которые сегодня еще отрицают инновации, например, использование цифровых ассистентов, могут уйти в прошлое достаточно быстро", уверен руководитель Т1 ИИ. В частности, он подчеркивает, что в банковской отрасли ИИ-ассистенты уже наделены функцией принятия решений по ряду вопросов, например, в выдаче кредитов.

Сергей Голицын прогнозирует, что в ближайшее время будет создано большое количество профессиональных агентов на базе ИИ, в различных индустриях. Они будут использоваться в комитетах принятия решений, например, во врачебных консилиумах.

"Через несколько лет нейросети, обученные на специализированной литературе, опирающиеся на качественную базу знаний, с фильтром, отсекающим галлюцинации, смогут решать задачи на уровне профессуры. А в ближайшее время профессиональный агент сравнится с человеком по уровню профессиональной подготовки. И лидеры медицинского рынка готовятся работать с этими реалиями", — утверждает Сергей Голицын.

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