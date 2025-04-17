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ИТ Транспорт и связь

ИИ-решение ИТ-холдинга Т1 будет маршрутизировать доставку банковских продуктов ВТБ

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ планирует внедрить единое ИИ-решение для маршрутизации сервиса доставки банковских продуктов. Разработка, созданная ключевым технологическим партнёром банка — ИТ-холдингом Т1, была представлена в формате пилотного проекта на конференции Data Fusion.

Единое решение "Оптимизатор. Маршруты" рассчитывает маршруты для выездных менеджеров банка, которые доставляют банковские продукты клиентам ВТБ. Новое решение Т1 позволит объединить разрозненные ИТ-системы российских и зарубежных разработчиков, которые банк использует сейчас, и оптимизировать логистические процессы. ВТБ рассчитывает внедрить решение до конца первого квартала 2026 года.

Встроенный ИИ-модуль позволяет решению гибко адаптироваться под актуальные цели банка. В зависимости от поставленных задач искусственный интеллект либо распределит все маршруты равномерно между всеми задействованными менеджерами в указанной локации, либо выстроит маршруты для минимально необходимого числа сотрудников, чтобы освободить оставшихся из них для выполнения других задач.

Модуль анализа данных также позволяет решению выстраивать маршруты с учетом не только времени и расстояния, но и учитывая компетенции сотрудников, их способ передвижения, а также наличие или отсутствие доступа к определенным типам банковских продуктов. Решение валидирует и корректирует геоданные, снижая зависимость от внешних поставщиков подобной информации.

"На рынке логистических сервисов существует дефицит комплексных российских решений. Нашей команде удалось создать систему на самом инновационном стеке и без применения иностранных компонентов. Код продукта разрабатывается полностью в России, при этом мы стремимся к минимизации использования библиотек с открытым исходным кодом, что свидетельствует как о максимальной степени локализации экспертизы, так и о возможностях поддержки и адаптации разрабатываемых решений под любые потребности заказчиков. Все это соответствует строгим требованиям безопасности в одном из крупнейших банков страны", — прокомментировал Сергей Голицын, руководитель, Т1 ИИ (входит в ИТ-холдинг Т1).

"Внедрение единого решения с продвинутым уровнем аналитики и искусственного интеллекта позволит банку оптимизировать логистические ресурсы, что приведет к сокращению издержек при повышении качества сервиса", — отметил Максим Коновалихин, старший вице-президент, глава департамента анализа данных и моделирования банка ВТБ.

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