Эксперт Т1: как сократить издержки на внедрение ИИ

Бизнес ждёт от ИИ не прототипов, а готовых решений, которые можно быстро внедрить в рабочие процессы. Востребованными становятся не просто высококачественные модели, а те, которые возможно оперативно адаптировать под реальные задачи и запросы компаний. Об этом рассказал руководитель направления Т1 ИИ (ИТ-холдинг Т1) Сергей Голицын на конференции Arena Day 2025. Т1 ИИ и Arenadata — стратегические партнёры, совместно развивают инфраструктуру для MLOps и платформенные решения для работы с большими данными.
"Сегодня ИИ используется не просто для аналитики. На базе технологий функционируют полноценные приложения, которые должны взаимодействовать с бизнес-системами, работать на актуальных данных и быть готовы к повторному использованию. В Т1 ИИ мы создали для этого собственное MLOps-решение — платформу "Сайбокс". Она объединяет инфраструктуру, алгоритмические модули и инструменты для настройки ИИ-приложений в едином контуре. Такой подход позволяет быстро запускать рабочие решения без необходимости начинать с нуля каждый раз", — рассказал Сергей Голицын.
Эксперт пояснил, что архитектура MLOps-решения построена послойно: от базовых цифровых сервисов и компонентов для разработки до уровня готовых ИИ-приложений. Платформа включает AutoML-инструменты, библиотеки моделей, векторные базы и low-code интерфейсы. Решение развёрнуто на базе продуктов Arenadata. Такой комплексный подход даёт возможность создавать решения, которые сразу работают в продуктивной среде и могут вызываться напрямую из информационных систем.
Среди реализованных на базе "Сайбокс" решений — интеллектуальный анализ и связывание документов, распознавание инженерной документации, профессиональные агенты: помощник юриста, бухгалтера.
"Мы занимаемся генеративными моделями, которые работают с естественным языком и автоматически вызывают предиктивные алгоритмы. Это уже не просто автоматизация задач — это движение в сторону ИИ, способного инициировать действия и принимать решения в связке с системами предприятия", — отметил Сергей Голицын.
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