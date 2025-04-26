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ИТ Транспорт и связь

Начался прием заявок на конкурс самозанятых «Ты можешь!»

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ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) и сервис для размещения объявлений «Авито Услуги» объявили о старте приема заявок на конкурс «Ты можешь!». Для участия приглашаются столичные предприниматели.

Конкурс проводится в третий раз в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В 2024 году организаторы получили более 500 заявок от самозанятых и индивидуальных предпринимателей, применяющих налог на профессиональный доход. Екатерина Полищук, создатель онлайн-школы по продажам и продвижению для мастеров ручной работы, была признана лучшей в номинации «Кот ученый». Эта победа помогла предпринимательнице развивать её дело: на данный момент Екатерина провела 7 потоков обучения, на которых новые знания получили свыше 200 человек.

«Свой приз я потратила на продвижение в социальных сетях, а также прошла обучающую программу по созданию личного бренда. Всё это позволяет совершенствовать мой проект», – поделилась Екатерина.

Заявки на конкурс 2025 года принимаются на портале mbm.mos.ru до 12 мая. Участие бесплатное. Конкурсантам необходимо рассказать о своей продукции или услугах, о том, какую пользу их деятельность приносит обществу, как они планируют развивать свое дело в дальнейшем.

Имена победителей в 12 номинациях назовут в рамках Московской недели предпринимательства. Производители одежды, обуви, аксессуаров и украшений поборются за звание «Законодатель моды». «Мастером на все руки» признают лучшего конкурсанта из сферы бытовых услуг и  ремонта, из сферы организации мероприятий – «Директором впечатлений», из сферы дизайна – «Почти Пикассо».

Владельцы ресторанов и кафе могут принять участие в номинации «Маэстро вкуса». Предприниматели, которые ведут деятельность в сфере онлайн-продаж и интернет-магазинов, могут побороться за звание «Гений продаж». А «Сетевым экспертом» сможет стать лучший предприниматель, ведущий бизнес по франшизе.

«Классифайд-сервисы становятся одним из самых удобных и технологичных каналов для привлечения клиентов и развития бизнеса. «Авито Услуги» сегодня — это более 34 млн посетителей ежемесячно. Сервис помогает закрывать потребности клиента в разных сферах: от создания сайтов до строительства домов и ремонта квартир. На нашей платформе малый бизнес может запуститься «с нуля» и найти свою аудиторию.  Мы развиваемся вместе с рынком, используя все современные инструменты и технологии для поддержки и ускорения роста предпринимательства. Наша цель — внедрять инновации и способствовать созданию благоприятной среды для бизнеса, чтобы каждый предприниматель мог реализовать свой потенциал», — прокомментировал директор вертикали «Авито Услуги» Александр Куроптев.

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