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ИТ Транспорт и связь

Алексей Фетисов из Т1 обратил внимание на риски применения ИИ в образовании

САМАРА. 28 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Постоянное использование ИИ-моделей может уничтожить классический подход к образованию и снизить грамотность будущих специалистов", — заявил Алексей Фетисов, генеральный директор ИТ-холдинга Т1, на пленарной сессии "Бесчеловечные технологии: освобождение от рутины или путь к цифровому рабству?" в рамках кибер-фестиваля PHDays 2025. Тем не менее использование возможностей ИИ для гиперперсонализации процесса обучения каждого студента, наоборот, позволит усилить подготовку квалифицированных кадров, добавил он.

85% российских студентов применяют ИИ в учебе. Из них: 70% ищут информацию, 43% используют ИИ для написания курсовых и рефератов, а 36% — для генерации изображений. Несмотря на ощутимую пользу, которую приносят эти технологии, существуют и риски — их необходимо нивелировать уже сейчас. Например, многие учащиеся, в том числе школьники, используют ИИ не только как помощника, но и полностью перекладывают на него весь процесс обучения. Во время дискуссии Алексей Фетисов отметил, что это исключает усвоение фундаментальных знаний и навыков будущими специалистами. При этом спикер подчеркнул, что несмотря на возможные негативные сценарии, применение ИИ в образовании остается одним из действенных способов сделать его эффективнее.

"Преподавателям необходимо искать индивидуальный подход к каждому учащемуся, адаптируя учебный материал под его интересы, но реализовать это на практике крайне сложно. Сегодня ИИ-технологии способны фиксировать предпочтения человека: его вкусы, стиль общения и многое другое. Создание гиперперсонализированного ИИ, который способен уделить дополнительное внимание каждому студенту и предложить учебный контент в интересном для него формате, поможет качественно повысить эффективность обучения", — заявил Алексей Фетисов.

По его мнению, действовать в этом направлении нужно уже сейчас, чтобы поколение, заставшее "бум" ИИ-технологий, не потеряло способность к классическому обучению. Это позволит будущим выпускникам успешно восполнить нехватку квалифицированных специалистов на рынке труда. Повсеместное внедрение ИИ, охватывающее все отрасли экономики и особенно ИТ-сектор, помогает сохранить динамику цифрового развития в условиях острой нехватки кадров на рынке. Тем не менее само по себе масштабирование применения ИИ не устраняет дефицит компетентных сотрудников.

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