Мошенница из Сызрани заработала более 1 млн руб. на перепродаже квартиры мэрии

В Сызрани предъявлено обвинение местной жительнице в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, в 2024 г. обвиняемая, зная о переселении граждан из аварийных домов, выкупила у собственника жилое помещение, указав в договоре купли — продажи стоимость квартиры в размере 4, 95 млн рублей. А предыдущему собственнику передала 3,8 млн руб., составляющие реальную цену договора.
Впоследствии квартира была выкуплена администрацией города в рамках Государственной программы по переселению граждан из аварийного жилья по завышенной стоимости, в результате чего был причинен ущерб муниципальному бюджету в размере 1,15 млн рублей.
Противоправные действия были выявлены в ходе расследования уголовного дела по обвинению местного жителя в совершении аналогичного преступления.
Судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы