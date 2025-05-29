Мошенница из Сызрани заработала более 1 млн руб. на перепродаже квартиры мэрии

В Сызрани предъявлено обвинение местной жительнице в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, в 2024 г. обвиняемая, зная о переселении граждан из аварийных домов, выкупила у собственника жилое помещение, указав в договоре купли — продажи стоимость квартиры в размере 4, 95 млн рублей. А предыдущему собственнику передала 3,8 млн руб., составляющие реальную цену договора.

Впоследствии квартира была выкуплена администрацией города в рамках Государственной программы по переселению граждан из аварийного жилья по завышенной стоимости, в результате чего был причинен ущерб муниципальному бюджету в размере 1,15 млн рублей.

Противоправные действия были выявлены в ходе расследования уголовного дела по обвинению местного жителя в совершении аналогичного преступления.

Судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.