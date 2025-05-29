Автохам из Тольятти заключен под стражу

В Тольятти судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу 33-летнему местному жителю, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с использованием предметов в качестве оружия).

По версии следствия, 26 мая подозреваемый в ходе дорожного конфликта вел себя агрессивно, угрожал своему оппоненту и повредил его автомобиль. Видео конфликта попало в Интернет: "мужчина кавказской внешности на BMW матерится на своего оппонента, сидящего в другом автомобиле, и просит его выйти, а затем кидает в лобовое стекло пластиковую бутылку с водой. Водитель иномарки ущемился тем, что ему не уступили дорогу, следует их описания к видео."

В ходе расследования данного уголовного дела установлено, что он же 29 августа 2024 г. путем мошенничества похитил автомобиль гражданина, который подписал договор купли — продажи автомобиля стоимостью более 5 млн руб., но денежные средства от продажи автомобиля не получил.

По данному факту в отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Уголовные дела соединены в одно производство.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.