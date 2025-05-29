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Преступления Происшествия

Автохам из Тольятти заключен под стражу

ТОЛЬЯТТИ. 29 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу 33-летнему местному жителю, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с использованием предметов в качестве оружия).

По версии следствия, 26 мая подозреваемый в ходе дорожного конфликта вел себя агрессивно, угрожал своему оппоненту и повредил его автомобиль. Видео конфликта попало в Интернет: "мужчина кавказской внешности на BMW матерится на своего оппонента, сидящего в другом автомобиле, и просит его выйти, а затем кидает в лобовое стекло пластиковую бутылку с водой. Водитель иномарки ущемился тем, что ему не уступили дорогу, следует их описания к видео."

В ходе расследования данного уголовного дела установлено, что он же 29 августа 2024 г. путем мошенничества похитил автомобиль гражданина, который подписал договор купли — продажи автомобиля стоимостью более 5 млн руб., но денежные средства от продажи автомобиля не получил.

По данному факту в отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Уголовные дела соединены в одно производство.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

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Весёлая семейка🙂

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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