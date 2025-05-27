В Тольятти возбудили дело из-за дорожного конфликта

Возбуждено уголовное дело по факту дорожного конфликта в Тольятти, попавшего на видео, сообщает СУ СК по Самарской области.

Накануне в соцсетях появился ролик, на котором видно как мужчина кавказской внешности на BMW матерится на своего оппонента, сидящего в другом автомобиле, и просит его выйти, а затем кидает в лобовое стекло пластиковую бутылку с водой. Водитель иномарки ущемился тем, что ему не уступили дорогу, следует их описания к видео.

"По поручению руководства следственного управления Следственного комитета России по Самарской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). В настоящее время следователи СКР устанавливают все обстоятельства и участников произошедшего", - сообщили в ведомстве.

Также отмечается, что доклад о расследовании по поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина будет представлен в центральный аппарат СК.