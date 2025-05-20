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Транспорт и связь Экономика и бизнес

CDNVideo обеспечила высокоскоростную загрузку видео в контентплейсе Wibes

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания CDNVideo (дочерняя компания ПАО "ВымпелКом") стала технологическим партнером нового сервиса Wibes — платформы коротких видео от объединенной компании Wildberries&Russ (ООО "РВБ").

Фото: предоставлено пресс-службой билайн

Благодаря распределенной сети серверов CDNVideo в ключевых городах России в Wibes был обеспечен мгновенный старт видео без ожидания загрузки, высокое качество картинки (вплоть до 4K), отсутствие зависаний даже в часы пиковой нагрузки.

Генеральный директор ООО "Глобальная облачная сеть" (CDNVideo) Константин Колесов:

"Мы гордимся тем, что наша инфраструктура обеспечивает бесперебойную работу такого инновационного сервиса, как Wibes. Короткие видео — это формат, в котором каждая миллисекунда загрузки критически важна, и благодаря распределенной сети CDNVideo пользователи получают моментальный доступ к контенту в высоком качестве. Это отличный пример того, как технологии улучшают пользовательский опыт и открывают новые возможности для цифровой коммерции".

Директор департамента по развитию инноваций и экосистемы РВБ Игорь Коваль:

"Для нас очень важно, чтобы у всех пользователей был позитивный опыт взаимодействия с платформой, даже на этапе ее тестирования. И по части качества изображения, скорости загрузки и других параметров мы получаем от пользователей хорошую обратную связь".

Реклама ПАО "ВымпелКом", подробнее на сайте: http://www.beeline.ru

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Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:54 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:43 В Самаре предложили построить еще один мост

Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..

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