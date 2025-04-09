Яндекс 360 возглавил обновленный рейтинг российских SaaS-компаний за 2024 год

Аналитический проект SaaS Rating опубликовал обновленный рейтинг крупнейших российских SaaS-компаний по итогам 2024 года. В исследовании приняли участие 68 компаний, суммарная выручка которых составила почти 72 млрд рублей — что на 40% больше по сравнению с прошлым годом. Впервые в рейтинг вошел Яндекс 360, занявший первое место с показателем 12,4 млрд рублей.
До этого года решение Яндекс 360 не фигурировало в списке, поскольку компания не раскрывала структуру своей выручки. Однако в этом году Яндекс впервые опубликовал данные по категориям SaaS, IaaS и другим направлениям, а также представил финансовые результаты. Это позволило аналитикам корректно включить компанию в рейтинг.
Второе место занял бывший лидер — Битрикс24 с выручкой 5,36 млрд рублей, а третье место — Travelline (4,89 млрд рублей). В 2024 году выручку свыше 1 млрд рублей показали 20 компаний.
В рейтинг включены только компании с выручкой от 200 млн рублей в год. По данным экспертов российской профессиональной ассоциации облачных технологий (RCCPA), решения, заменяющие западные инструменты (например, аналоги Miro, Jira, Slack, Zendesk), пока не продемонстрировали значительных показателей по выручке, но ожидается рост в этом сегменте в 2025 году, когда завершатся проекты по миграции корпоративных клиентов.
Также они отмечают, что продолжает расти сектор коммуникаций в мессенджерах: звонки теряют популярность, а цифровой чат стал стандартом общения с клиентами. Также стабильно развиваются отраслевые решения в сегментах бизнес-тревела, управления отелями и общепита.
"Рост выручки крупнейших российских SaaS-компаний на фоне глобальных вызовов свидетельствует о зрелости рынка и устойчивости местных решений. Важнейшие тренды — это продолжающаяся миграция на отечественные сервисы, развитие отраслевых решений и рост спроса на коммуникационные инструменты, что подтверждает стабильность и перспективность рынка облачных технологий в России", — отмечает коммерческий директор Яндекс 360 Роман Королев.
Полная версия исследования доступна на сайте saas-rating.ru.
Рейтинг SaaS-компаний был запущен в 2019 году с целью создания открытого и полезного ресурса для участников рынка, который помогает следить за развитием SaaS-компаний в стране.
При составлении рейтинга используется стандарт NIST, который включает следующие критерии для определения качества SaaS-решений: On-demand self-service, Broad network access, Resource pooling, Rapid elasticity, Measured service.
Последние комментарии
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.