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Экономика и бизнес

Яндекс 360 возглавил обновленный рейтинг российских SaaS-компаний за 2024 год

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Аналитический проект SaaS Rating опубликовал обновленный рейтинг крупнейших российских SaaS-компаний по итогам 2024 года. В исследовании приняли участие 68 компаний, суммарная выручка которых составила почти 72 млрд рублей — что на 40% больше по сравнению с прошлым годом. Впервые в рейтинг вошел Яндекс 360, занявший первое место с показателем 12,4 млрд рублей.

До этого года решение Яндекс 360 не фигурировало в списке, поскольку компания не раскрывала структуру своей выручки. Однако в этом году Яндекс впервые опубликовал данные по категориям SaaS, IaaS и другим направлениям, а также представил финансовые результаты. Это позволило аналитикам корректно включить компанию в рейтинг.

Второе место занял бывший лидер — Битрикс24 с выручкой 5,36 млрд рублей, а третье место — Travelline (4,89 млрд рублей). В 2024 году выручку свыше 1 млрд рублей показали 20 компаний.

В рейтинг включены только компании с выручкой от 200 млн рублей в год. По данным экспертов российской профессиональной ассоциации облачных технологий (RCCPA), решения, заменяющие западные инструменты (например, аналоги Miro, Jira, Slack, Zendesk), пока не продемонстрировали значительных показателей по выручке, но ожидается рост в этом сегменте в 2025 году, когда завершатся проекты по миграции корпоративных клиентов.

Также они отмечают, что продолжает расти сектор коммуникаций в мессенджерах: звонки теряют популярность, а цифровой чат стал стандартом общения с клиентами. Также стабильно развиваются отраслевые решения в сегментах бизнес-тревела, управления отелями и общепита.

"Рост выручки крупнейших российских SaaS-компаний на фоне глобальных вызовов свидетельствует о зрелости рынка и устойчивости местных решений. Важнейшие тренды — это продолжающаяся миграция на отечественные сервисы, развитие отраслевых решений и рост спроса на коммуникационные инструменты, что подтверждает стабильность и перспективность рынка облачных технологий в России", — отмечает коммерческий директор Яндекс 360 Роман Королев.

Полная версия исследования доступна на сайте saas-rating.ru.

Рейтинг SaaS-компаний был запущен в 2019 году с целью создания открытого и полезного ресурса для участников рынка, который помогает следить за развитием SaaS-компаний в стране.

При составлении рейтинга используется стандарт NIST, который включает следующие критерии для определения качества SaaS-решений: On-demand self-service, Broad network access, Resource pooling, Rapid elasticity, Measured service.

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