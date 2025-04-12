Следователи проведут проверку по факту травмирования ребенка электросамокатом в Самаре

Следователями СК России организована проверка размещенных в соцмедиа сведений о травмировании ребенка в результате наезда электросамоката, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, ДТП произошло 11 апреля в 19:10 возле дома № 17 по ул. Пугачевская. 14-летний подросток, двигаясь по тротуару на электросамокате, сбил девятилетнего мальчика. В итоге пешеход получил травму глаза. Ему оказана необходимая медицинская помощь.

"По данному факту следственным отделом по Кировскому району города Самары следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области организована доследственная проверка. Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — заявили в СУ СК РФ по Самарской области.