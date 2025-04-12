Следователи проведут проверку по факту травмирования ребенка электросамокатом в Самаре

Следователями СК России организована проверка размещенных в соцмедиа сведений о травмировании ребенка в результате наезда электросамоката, сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, ДТП произошло 11 апреля в 19:10 возле дома № 17 по ул. Пугачевская. 14-летний подросток, двигаясь по тротуару на электросамокате, сбил девятилетнего мальчика. В итоге пешеход получил травму глаза. Ему оказана необходимая медицинская помощь.
"По данному факту следственным отделом по Кировскому району города Самары следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области организована доследственная проверка. Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — заявили в СУ СК РФ по Самарской области.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!