В Самаре подросток на электросамокате сбил ребенка

В пятницу, 11 апреля, в Самаре 14-летний подросток на электросамокате сбил девятилетнего мальчика, шедшего по тротуару, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Инцидент произошел в 19:10 возле дома №17 по ул. Пугачевская. По материалам полицейских, в пути следования подросток нарушил требования п. 24.8 ПДД РФ.

В результате происшедшего маленький пешеход получил травму глаза и в сопровождении матери обратился в больницу. Ему назначено амбулаторное лечение. Информация о ДТП направлена в КНД районной администрации.