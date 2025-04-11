Авито: продажи летней резины в Самаре в марте выросли в четыре раза

В Самаре уже активно "переобувают" свои автомобили с зимы на лето: на Авито продажи летней резины в марте относительно февраля выросли в четыре раза, спрос на шиномонтаж в сервисах — на 75%, на выездной — на 40%. Самую заметную динамику за последний месяц среди новых шин показали Triangle — их покупали чаще в семь раз. В ресейле лидирует Nokian Tyres — рост за месяц в девять раз.

Средняя суточная температура в марте стала постепенно расти, поэтому некоторые автомобилисты еще в начале весны приступили к сезонной рутине — смене резины. Так, продажи летних шин на Авито за последний месяц выросли в четыре раза. Относительно прошлогоднего марта летние шины стали покупать чаще на 89%.

Лидеры роста продаж

Среди новых комплектов резины заметный рост продаж в марте показал китайский бренд Triangle. Относительно февраля они выросли в 7 раз. На второй строчке списка брендов с самым высоким ростом в марте оказался Viatti — его продажи увеличились в 5 раз. Третье место заняла марка Cordiant, показав рост в 4 раза.

В ресейле значительнее всего за последний месяц выросли продажи Nokian Tyres — в 9 раз. На втором месте по росту продаж — Bridgestone. Их стали покупать чаще в 7,5 раз. Также в 7 раз чаще "с рук" покупали шины Yokohama.

Стоит отметить, что год к году самую яркую динамику показали шины российских производителей. Так, среди новых лидером стал Cordiant — рост в 3 раза, среди б/у — КАМА с ростом в 2 раза.

Средний ценник на Авито в марте относительно февраля снизился на 1% в сегменте новых шин, и на 12% — в ресейле. За год летние покрышки подорожали на платформе в среднем на 11%.

Самые популярные в Самаре летние шины

Самая большая доля продаж (15%) в сегменте летних новых шин пришлась на Pirelli. На втором месте с долей 13% — шины Sailun. Топ-3 замыкают шины Yokohama — на них пришлось 11%.

"Производители из Поднебесной сегодня вкладывают немалые средства в исследования, технологии и контроль качества. А нередко вообще работают в тесной кооперации с мировыми лидерами вроде Continental и Goodyear. В результате сегодня китайские шины почти на равных конкурируют с мировыми игроками по своим характеристикам — от отличного сцепления до экономии топлива. Поэтому мы все чаще видим китайские бренды не только среди лидеров роста продаж, но и среди самых популярных марок по объему продаж на платформе в сегменте новых шин", — добавил Алексей Головин, руководитель бизнес-направления "Запчасти и автосервисы" в Авито.

Самые популярные марки летних шин в Самаре

Среди лидеров по доле продаж в б/у сегменте — шины Pirelli. На них пришлось 13% продаж от всей летней резины в ресейле. На втором месте — шины Michelin с долей 9%, также в тройке лидеров — Continental с долей 8,5%.

Также за последний месяц на 75% вырос спрос на шиномонтаж, а выездным шиномонтажом интересовались чаще на 40%. Примечательно, что за последний год заметно вырос и объем предложения подобных услуг на Авито. Так, обычный шиномонтаж стали предлагать на 34% чаще, а выездной — на 37% чаще.