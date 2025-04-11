Почему страховым агентам не стоит бояться конкуренции с digital-каналами, обсудили на форуме страховых агентов ВСК в Кемерово

На форуме страховых агентов ВСК в Кемерово обсудили перспективы развития агентского канала, а также технологии, которые компания предоставляет агентам для работы.

Форум страховых агентов был приурочен к важной дате — в 2025 году Кемеровский филиал отметил 30 лет со дня открытия. За это время он значительно расширился и пополнился сотрудниками и страховыми агентами. Так, сборы Кемеровского филиала в 2024 году составили почти 1,2 млрд премии, выплаты — более 560 млн рублей. Филиал стабильно входит в пятерку лидеров по автострахованию (каско и ОСАГО) на местном страховом рынке.

В филиале развитая агентская сеть — страховые услуги оказывают около 300 страховых агентов, для удобства клиентов в регионе открыты 3 официальных офиса продаж. А в 2024 году появился франшизный офис в г. Топки. Все расходы — от брендирования офиса до куратора ВСК для консультаций — взяла на себя страховая компания.

Обо всем этом рассказал на форуме директор филиала Иван Живлюк. Он также отметил, что в планах — расширение присутствия в районах области, открытие новых франшизных офисов и увеличение агентского канала.

Работа с агентской сетью — это стратегия компании на ближайшие три года. Компания предоставляет агентам максимально комфортные условия: ДМС, НС, поездки в туристический центр ВСК, скидки на полисы и другие преимущества и льгот. А вознаграждение агентов Страхового Дома ВСК — это целая система мотивации материального и нематериального характера. Агент может получить вознаграждение не только за заключенные договоры страхования, учитываются и другие факторы. Например, важную роль играет статусная модель агента — это когда благодаря квалификации и стажу агент повышает свой статус. Всего в компании 5 статусных ступенек для агентов: "Чем выше квалификация агента, тем больше типов вознаграждения в арсенале: добровольное медицинское страхование (ДМС) и коллективное страхование от несчастного случая (НС), компенсация затрат агента, связанных с его профессиональной деятельностью, приоритетный андеррайтинг и урегулирование убытков для клиентов агентов, индивидуальные условия вознаграждения и годовые бонусные выплаты", — рассказал руководитель центра по организации офисных и агентских продаж ВСК Анатолий Краснов.

Кроме того, на форуме отметили, что страховые агенты — активные пользователи всех цифровых инструментов, и компания стремится предоставить агентам сервисы для комфортной работы. В ВСК агенты работают через личный кабинет продавца — полноценный кабинет, в котором можно не только оформить полис, но и проделать множество других действий: отправить клиенту ссылку на очередной взнос, составить свой календарь на пролонгацию, произвести расторжение договора, узнать статус по страховому случаю своего клиента, согласовать акт выполненных работ и прочее. Также в личном кабинете продавца можно посмотреть аналитику по своему портфелю, а в ближайшем будущем компания планирует внедрить процессы, благодаря которым агент сможет принимать документы от клиента по страховым случаям.

"Агентский форум — это хорошая возможность агентам познакомиться, поделиться опытом, встретиться с руководством. По итогам форума мы получили большое количество положительных откликов от наших агентов, что еще раз доказывает важность таких встреч", — отметил директор Кемеровского филиала Страхового Дома ВСК Иван Живлюк.