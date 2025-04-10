НОВИКОМ организовал дебютный выпуск ЦФА для ГТЛК

Дочерний банк Госкорпорации Ростех выступил организатором дебютного выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА) Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Размещение прошло на платформе АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК".

При участии НОВИКОМа ГТЛК разместила выпуск ЦФА сроком на 3 месяца в рамках программы развития клиентского сервиса. Это позволит компании оценить механизм совершения сделок с цифровыми финансовыми активами, а ее клиентам даст возможность эффективнее управлять временно свободными денежными средствами.

Объем выпуска ЦФА ГТЛК составил 10 млн рублей. Ставка процентного дохода — 22,5% годовых. Процентный доход будет выплачен единовременно вместе с погашением основного долга по ЦФА в конце срока обращения — 1 июля 2025 года.

"Цифровые финансовые активы становятся все более востребованы на рынке благодаря прозрачности и удобству этого инструмента. Для НОВИКОМа, который уже имеет опыт работы с ЦФА, участие в таких проектах — логичное продолжение стратегии поддержки цифровизации экономики и технологически ориентированного бизнеса. Мы также видим растущий интерес к инструменту со стороны промышленности и уверены, что ЦФА станут неотъемлемой частью финансовой инфраструктуры уже в ближайшем будущем", — отметил директор Департамента организации финансирования на рынке капитала банка НОВИКОМ Станислав Полищук.

"В настоящее время ЦФА являются одним из самых перспективных инструментов для управления инвестициями, в том числе в рамках реализации государственной стратегии по цифровизации финансового рынка. Мы рады объявить о выпуске нашего первого предложения ЦФА, в числе преимуществ которого — конкурентная доходность по сравнению с банковскими депозитами, относительно короткий срок обращения, а также соответствие актуальным потребностям наших лизингополучателей. Это позволит нашим клиентам получать доходы, в том числе от средств, предназначенных для погашения лизинговых платежей, фактически хеджируя процентные расходы по лизингу, а также нивелировать фактор сезонности в денежных потоках. В дальнейшем цифровой актив может быть использован как удобное средство платежа и эффективный инструмент управления ликвидностью, имеющий вторичное обращение", — прокомментировал первый заместитель генерального директора ГТЛК Михаил Кадочников.