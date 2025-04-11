Стало известно, где отключат свет с 14 по 16 апреля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
14.04.2025 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Ташла;
14.04.2025 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Ставропольский район:
п. Удачный;
14.04.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Запрудный
14.04.2025 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Елховский район:
с. Красное поселение
14.04.2025 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Елховский район:
с. Нижняя Кондурча
14.04.2025 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Елховский район:
п. Казачий
14.04.2025 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Елховский район:
п. Елховое Озеро
14.04.2025 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Елховский район:
п. Солонцовка
15.04.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Алимовка
15.04.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Самарская область, Сергиевский район:
с. Верхняя Орлянка (ул. Фрунзе).
16.04.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Красный Городок
16.04.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
х. Вольница
16.04.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Лесозавод
16.04.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Покровское
16.04.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Алимовка
16.04.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Верхняя Орлянка (ул. Фрунзе)
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
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