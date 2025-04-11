Стало известно, где отключат свет с 14 по 16 апреля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

14.04.2025 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ташла;

14.04.2025 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

п. Удачный;

14.04.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Запрудный

14.04.2025 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Красное поселение

14.04.2025 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Нижняя Кондурча

14.04.2025 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

п. Казачий

14.04.2025 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

п. Елховое Озеро

14.04.2025 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

п. Солонцовка

15.04.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Алимовка

15.04.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Самарская область, Сергиевский район:

с. Верхняя Орлянка (ул. Фрунзе).

16.04.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Красный Городок

16.04.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

х. Вольница

16.04.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Лесозавод

16.04.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Покровское

16.04.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Алимовка

16.04.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Верхняя Орлянка (ул. Фрунзе)

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.