Энергетики сообщили о плановых отключениях света на апрель

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" плановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
01.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Исаклы;
01.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Исаклинский район:
п. Зеленовский;
01.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Исаклинский район:
д. Владимировка;
01.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Исаклинский район:
п. Клин;
01.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Исаклинский район:
п. Верхний;
01.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
д. Лузановка;
01.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
д. Альпаково;
01.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Белозерная;
01.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
д. Левый Салаван;
01.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
д. Островка;
01.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Кошки;
01.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
п. Заречье;
01.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
п. Привольный;
01.04.2025 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
п. М. Черниговка (Склад "ООО "Юг Поволжья");
01.04.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Борский район:
с. Благодаровка (ул. Молодежная);
01.04.2025 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):
Большеглушицкий район:
с. М. Глушица;
01.04.2025 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
п. М. Черниговка (Склад "ООО "Юг Поволжья");
01.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Жигули;
02.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Елховский район:
с. Сухие Аврали;
02.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Елховский район:
с. Мулловка;
02.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Исаклы;
02.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Исаклинский район:
п. Зеленовский;
02.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Исаклинский район:
д. Владимировка;
02.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Исаклинский район:
п. Клин;
02.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Исаклинский район:
п. Верхний;
02.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
д. Лузановка;
02.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
д. Альпаково;
02.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Белозерная;
02.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
д. Левый Салаван;
02.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
д. Островка;
02.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Кошки;
02.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
п. Заречье;
02.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
п. Привольный;
02.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский:
с. Малая Рязань (ул. Городок, ул. Бурдовка);
02.04.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Борский район:
с. Благодаровка (ул. Молодежная);
02.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большеглушицкий район:
с. М. Глушица (ул. Гражданская);
02.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
с. Большая Черниговка (ул. Пушкина, ул. Павла Шубина);
03.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Челно-Вершинский район:
с. Новое Эштебенькино;
03.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Челно-Вершинский район:
с. Красная Багана;
03.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Челно-Вершинский район:
с. Старое Эштебенькино;
03.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Исаклы;
03.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Исаклинский район:
п. Ильинский;
03.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Исаклинский район:
п. Новоключенский;
03.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Исаклинский район:
д. Н. Чесноковка;
03.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Ключи;
03.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Новая жизнь;
03.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Малая Рязань (ул. Большая);
03.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большеглушицкий район:
с. М. Глушица (ул. Гражданская, ул. Садовая);
03.04.2025 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):
Безенчукский район:
п. г. т. Безенчук (ул. Советская, ул. Комсомольская, ул. Мамистова);
03.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
п. Глушицкий (ул. Советская, ул. Зинченко, ул. Специалистов);
04.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Челно-Вершинский район:
с. Новое Эштебенькино;
04.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Челно-Вершинский район:
с. Красная Багана;
04.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Челно-Вершинский район:
с. Старое Эштебенькино;
04.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Новая жизнь;
04.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большеглушицкий район:
с. Большая Глушица;
04.04.2025 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Приволжский район:
п Томанский (ул. Полевая, ул. Центральная, ул. Рабочая, ул. Садовая, ул. Томана);
04.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени);
Большечерниговский район:
п. Петровский (ул. Центральная, ул. Полевая, ул. Набережная, МТМ ООО "Злак");
07.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Верхняя Орлянка (ул. Фрунзе);
07.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Запрудный (ул. Школьная);
07.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Большая Константиновка;
07.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Кошки;
07.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
д. Н. Колмаюр;
07.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
д. Моисеевка;
07.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большеглушицкий район:
с. Большая Глушица
07.04.2025 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):
Безенчукский район:
с. Купино (ул. Купинская, ул. Гагарина);
07.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
п. Восточный (животноводство ООО "Колос");
07.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
п. Устряловский (ул. Центральная, ул. Рабочая, ул. Новая);
08.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Большая Константиновка;
08.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Кошки;
08.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
д. Н. Колмаюр;
08.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
д. Моисеевка;
08.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большеглушицкий район:
с. Большая Глушица;
08.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
п. Восточный (ул. Садовая, ул. Центральная, ул. Полевая, ул. Набережная, ул. Рабочая, МАУ "Школьник", ПАО "Сбербанк России", РТРС "Самарский ОРТПЦ", Мех. ток ООО "Колос", водокачка-насос МУП "ТЭС");
08.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Красноармейский район:
с. Воздвиженка (ул. Речная, ул. Полевая);
09.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Елховский район:
с. Елховка;
09.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Елховский район:
д. Горностаевка;
09.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Елховский район:
с. Тукшум;
09.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Исаклинский район:
д. Ст. Шунгут;
09.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Кошки;
09.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
ст. Погрузная;
09.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большеглушицкий район:
с. Большая Глушица;
09.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большеглушицкий район:
с. Березовка;
09.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
п. Пензино (ул. Шоссейная, Пожарная насосная станция, АЗС СПК "Пензино");
10.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Кошки;
10.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
ст. Погрузная;
10.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
п. Пензино (ул. Аграрная, Зерноток СПК "Пензино");
10.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большеглушицкий район:
с. Тамбовка;
10.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большеглушицкий район:
п. Кобзевка;
10.04.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Новое Еремкино;
10.04.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Пискалы (ул. Дружбы, ул. Школьная, ул. Молодежная, ул. Кооперативная, ул. Советская, ул. Первомайская, ул. Техническая);
10.04.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
г. Тольятти (ул. Снежная, ул. Хрустальная, ул. Автомобилистов, ул. Осенняя, ул. Дворцовая, ул. Саранская, ул. Перспективная, ул. Раздольная, проезд Сказочный, проезд Дымчатый, ул. Каштановая, проезд Виноградный);
10.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Сосновый Солонец (ул. Заводская, ул. Полевая, ул. Садовая, ул. Кооперативная, ул. Советская);
11.04.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Новое Еремкино;
11.04.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Пискалы (ул. Дружбы, ул. Школьная, ул. Молодежная, ул. Кооперативная, ул. Советская, ул. Первомайская, ул. Техническая);
11.04.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
г. Тольятти (ул. Снежная, ул. Хрустальная, ул. Автомобилистов, ул. Осенняя, ул. Дворцовая, ул. Саранская, ул. Перспективная, ул. Раздольная, проезд Сказочный, проезд Дымчатый, ул. Каштановая, проезд Виноградный);
11.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большеглушицкий район:
п. Южный (ул. Центральная, ул. Луговая, ул. Целинная, ул. Лесная, ул. Комсомольская, ул. Школьная);
11.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
п. Пензино (ул. Шоссейная, ул. Самарская, ул. Советская);
13.04.2025 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):
Волжский район:
с. Курумоч;
13.04.2025 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):
Волжский район:
п. Власть Труда;
14.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Старая Дмитриевка;
14.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Челно-Вершинский район:
с. Старое Эштебенькино;
14.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Челно-Вершинский район:
с. Чувашское Эштебнькино;
14.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Челно-Вершинский район:
с. Каменный Брод;
14.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
с. Клявлино;
14.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
с. Усакла;
14.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
д. Ерыкла
14.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
д. Средняя Речка
14.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Кошки
14.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
п. Ягодный
14.04.2025 года с 09-00 до 12-00 (местного времени):
Безенчукский район:
с. Никольское (ул. Комсомольская, ул. Зеленая Лука, ул. Пролетарская, ул. Садовая);
14.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
с. Августовка (ул. Софьи Шереметьевой);
14.04.2025 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):
Хворостянский район:
п. Иерусалимский (ул. Молодёжная, ул. Широкая);
14.04.2025 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):
г. о. Чапаевск:
г. Чапаевск (ул. Макаренко, ул. Куликова, ул. Ленина);
14.04.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
п. Разбросной (ул. Садовая);
15.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Челно-Вершинский район:
с. Старое Эштебенькино;
15.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Челно-Вершинский район:
с. Чувашское Эштебнькино;
15.04.2025 года с 09-00 до 10-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Большое Микушкино;
15.04.2025 года с 09-00 до 10-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Новое Ганькино;
15.04.2025 года с 09-00 до 10-00 (местного времени):
Исаклинский район:
д. Ганькин Матак;
15.04.2025 года с 09-00 до 10-00 (местного времени):
Исаклинский район:
п. Сокский;
15.04.2025 года с 09-00 до 10-00 (местного времени):
Исаклинский район:
п. Лесной;
15.04.2025 года с 09-00 до 10-00 (местного времени):
Исаклинский район:
п. Каменка;
15.04.2025 года с 09-00 до 10-00 (местного времени):
Исаклинский район:
п. Семь Ключей;
15.04.2025 года с 15-00 до 16-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Большое Микушкино;
15.04.2025 года с 15-00 до 16-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Новое Ганькино;
15.04.2025 года с 15-00 до 16-00 (местного времени):
Исаклинский район:
д. Ганькин Матак;
15.04.2025 года с 15-00 до 16-00 (местного времени):
Исаклинский район:
п. Сокский;
15.04.2025 года с 15-00 до 16-00 (местного времени):
Исаклинский район:
п. Лесной;
15.04.2025 года с 15-00 до 16-00 (местного времени):
Исаклинский район:
п. Каменка;
15.04.2025 года с 15-00 до 16-00 (местного времени):
Исаклинский район:
п. Семь Ключей;
15.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Елховский район:
п. Елховое Озеро;
15.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Елховский район:
с. Кр. Поселение;
15.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Елховский район:
п. Солонцовка;
15.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Елховский район:
с. Заблоцкое;
15.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
с. Степное Дурасово;
15.04.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
п. Сборный (ул. Советская, ул. Садовая);
15.04.2025 года с 09-00 до 16-00 местного времени
г. о. Новокуйбышевск:
п. Маяк (ул. Ленина, ул. Куйбышева, ул. Садовая, ул. Чапаева);
15.04.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Похвистневский район:
п. Ясная Поляна;
16.04.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
п. Сборный (ул. Советская);
16.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
с. Большая Черниговка (ул. Павла Шубина);
16.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
д. Долиновка;
16.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Кошки;
16.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Супонево;
16.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Залесье;
16.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
д. К.Овраг;
16.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Б. Романовка;
17.04.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
п. Сборный (ул. Садовая, ул. Новая, ул. Октябрьская);
17.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
с. Большая Черниговка (ул. Павла Шубина);
17.04.2025 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Приволжский район:
с. Озерецкое (ул. Рабочая, ул. Центральная, ул. Школьная);
17.04.2025 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Хворостянский район:
с. Абашево (ул. Молодёжная, ул. Озёрная, ул. Степная);
17.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
г. о. Новокуйбышевск:
д. Малое Томылово (ул. Железнодорожная, ул. Советская, ул. Набережная, ул. Ленинградская, ул. Захарченко);
17.04.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Сукаевка (ул. Главная, ул. Новая);
17.04.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
с. Клявлино;
17.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
д. Долиновка;
17.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Кошки;
17.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Супонево;
17.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Залесье;
17.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
д. К.Овраг;
17.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Б. Романовка;
18.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
п. Краснооктябрьский (СДК, мини котельная ДК, стоянка для техники ООО "Апикс", Школа);
21.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Елшанка;
21.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Алимовка (ул. Школьная);
21.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Кандабулак (ул. Набережная, ул. Мельничная, ул. Полевая);
21.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
д. Владимировка;
21.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
д. Воскресенка;
21.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
с. Горелый Колок;
21.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
с. Подгор Дол;
21.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
с. Ст. Байтермиш;
21.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большеглушицкий район:
с. Таш-Кустьяново (ул. Центральная, ул. Набережная);
21.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
п. Краснооктябрьский (ул. Советская, пер. Широкий, пер. Кооперативный, пер. Зеленый, ООО "РН-Энерго", Почта России, Администрация СП, Офис ВОП);
22.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Исаклинский район:
п. Сокский;
22.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Старое Вечканово;
22.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Исаклинский район:
д. Черная Речка;
22.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Новое Ганькино;
22.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
жд. разъезд Маклауш;
22.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
п. Поляков (ул. Полевая);
22.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
г. о. Чапаевск:
г. Чапаевск (ул. Южная, ул. Ставропольская, ул. Антропова, ул. Каховская);
23.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
д. Петровка;
23.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
д. Дубенка;
23.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
с. Назаровка;
23.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
д. Елизаветинка;
23.04.2025 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):
Клявлинский район:
с. Русское Добрино;
23.04.2025 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):
Клявлинский район:
с. Балахоновка;
23.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
п. Поляков (ул. Полевая, Мира, Д/сад, Администрация СП, Почта России);
23.04.2025 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Хворостянский район:
с. Студенцы (ул. Конституции, ул. Старый Клин, ул. Новый Поселок, ул. Самарская, ул. Обороны);
24.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
п. Пензино (ул. Советская, ул. Шоссейная, Д/сад, Администрация СП, Почта России, СДК, ООО "РН-Энерго", Контора СПК "Пензино");
24.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
п. Новая Жизнь;
24.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Большая Константиновка;
24.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
д. Городок;
24.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
д. Н. Колмаюр;
24.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Кошки;
24.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
п. Ягодный;
24.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Челно-Вершинский район:
c. Новая Таяба;
24.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Исаклинский район:
д. Черная Речка;
24.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Челно-Вершинский район:
с. Каменный Брод;
24.04.2025 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
с. Русское Добрино;
24.04.2025 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
с. Балахоновка;
25.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Челно-Вершинский район:
c. Новая Таяба;
25.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Челно-Вершинский район:
с. Каменный Брод;
28.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большеглушицкий район:
С. Александровка
28.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Челно-Вершинский район:
с. Каменный Брод;
28.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
с. Н. Сосны;
28.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
д. Софьино;
29.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Челно-Вершинский район:
с. Каменный Брод;
29.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Старое Вечканово;
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети. Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября
ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.
Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.