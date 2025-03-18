Энергетики сообщили о плановых отключениях света на апрель

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" плановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

01.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Исаклы;

01.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Зеленовский;

01.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Владимировка;

01.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Клин;

01.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Верхний;

01.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Лузановка;

01.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Альпаково;

01.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Белозерная;

01.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Левый Салаван;

01.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Островка;

01.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Кошки;

01.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

п. Заречье;

01.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

п. Привольный;

01.04.2025 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. М. Черниговка (Склад "ООО "Юг Поволжья");

01.04.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Борский район:

с. Благодаровка (ул. Молодежная);

01.04.2025 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. М. Глушица;

01.04.2025 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. М. Черниговка (Склад "ООО "Юг Поволжья");

01.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Жигули;

02.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Сухие Аврали;

02.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Мулловка;

02.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Исаклы;

02.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Зеленовский;

02.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Владимировка;

02.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Клин;

02.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Верхний;

02.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Лузановка;

02.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Альпаково;

02.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Белозерная;

02.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Левый Салаван;

02.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Островка;

02.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Кошки;

02.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

п. Заречье;

02.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

п. Привольный;

02.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский:

с. Малая Рязань (ул. Городок, ул. Бурдовка);

02.04.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Борский район:

с. Благодаровка (ул. Молодежная);

02.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. М. Глушица (ул. Гражданская);

02.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

с. Большая Черниговка (ул. Пушкина, ул. Павла Шубина);

03.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Новое Эштебенькино;

03.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Красная Багана;

03.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Старое Эштебенькино;

03.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Исаклы;

03.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Ильинский;

03.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Новоключенский;

03.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Н. Чесноковка;

03.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Ключи;

03.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Новая жизнь;

03.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Малая Рязань (ул. Большая);

03.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. М. Глушица (ул. Гражданская, ул. Садовая);

03.04.2025 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):

Безенчукский район:

п. г. т. Безенчук (ул. Советская, ул. Комсомольская, ул. Мамистова);

03.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Глушицкий (ул. Советская, ул. Зинченко, ул. Специалистов);

04.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Новое Эштебенькино;

04.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Красная Багана;

04.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Старое Эштебенькино;

04.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Новая жизнь;

04.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Большая Глушица;

04.04.2025 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Приволжский район:

п Томанский (ул. Полевая, ул. Центральная, ул. Рабочая, ул. Садовая, ул. Томана);

04.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени);

Большечерниговский район:

п. Петровский (ул. Центральная, ул. Полевая, ул. Набережная, МТМ ООО "Злак");

07.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Верхняя Орлянка (ул. Фрунзе);

07.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Запрудный (ул. Школьная);

07.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Большая Константиновка;

07.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Кошки;

07.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Н. Колмаюр;

07.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Моисеевка;

07.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Большая Глушица

07.04.2025 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):

Безенчукский район:

с. Купино (ул. Купинская, ул. Гагарина);

07.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Восточный (животноводство ООО "Колос");

07.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Устряловский (ул. Центральная, ул. Рабочая, ул. Новая);

08.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Большая Константиновка;

08.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Кошки;

08.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Н. Колмаюр;

08.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Моисеевка;

08.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Большая Глушица;

08.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Восточный (ул. Садовая, ул. Центральная, ул. Полевая, ул. Набережная, ул. Рабочая, МАУ "Школьник", ПАО "Сбербанк России", РТРС "Самарский ОРТПЦ", Мех. ток ООО "Колос", водокачка-насос МУП "ТЭС");

08.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Воздвиженка (ул. Речная, ул. Полевая);

09.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Елховка;

09.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

д. Горностаевка;

09.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Тукшум;

09.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Ст. Шунгут;

09.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Кошки;

09.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

ст. Погрузная;

09.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Большая Глушица;

09.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Березовка;

09.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Пензино (ул. Шоссейная, Пожарная насосная станция, АЗС СПК "Пензино");

10.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Кошки;

10.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

ст. Погрузная;

10.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Пензино (ул. Аграрная, Зерноток СПК "Пензино");

10.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Тамбовка;

10.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

п. Кобзевка;

10.04.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Новое Еремкино;

10.04.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Пискалы (ул. Дружбы, ул. Школьная, ул. Молодежная, ул. Кооперативная, ул. Советская, ул. Первомайская, ул. Техническая);

10.04.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

г. Тольятти (ул. Снежная, ул. Хрустальная, ул. Автомобилистов, ул. Осенняя, ул. Дворцовая, ул. Саранская, ул. Перспективная, ул. Раздольная, проезд Сказочный, проезд Дымчатый, ул. Каштановая, проезд Виноградный);

10.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Сосновый Солонец (ул. Заводская, ул. Полевая, ул. Садовая, ул. Кооперативная, ул. Советская);

11.04.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Новое Еремкино;

11.04.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Пискалы (ул. Дружбы, ул. Школьная, ул. Молодежная, ул. Кооперативная, ул. Советская, ул. Первомайская, ул. Техническая);

11.04.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

г. Тольятти (ул. Снежная, ул. Хрустальная, ул. Автомобилистов, ул. Осенняя, ул. Дворцовая, ул. Саранская, ул. Перспективная, ул. Раздольная, проезд Сказочный, проезд Дымчатый, ул. Каштановая, проезд Виноградный);

11.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

п. Южный (ул. Центральная, ул. Луговая, ул. Целинная, ул. Лесная, ул. Комсомольская, ул. Школьная);

11.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Пензино (ул. Шоссейная, ул. Самарская, ул. Советская);

13.04.2025 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч;

13.04.2025 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):

Волжский район:

п. Власть Труда;

14.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Старая Дмитриевка;

14.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Старое Эштебенькино;

14.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Чувашское Эштебнькино;

14.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Каменный Брод;

14.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Клявлино;

14.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Усакла;

14.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

д. Ерыкла

14.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

д. Средняя Речка

14.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Кошки

14.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

п. Ягодный

14.04.2025 года с 09-00 до 12-00 (местного времени):

Безенчукский район:

с. Никольское (ул. Комсомольская, ул. Зеленая Лука, ул. Пролетарская, ул. Садовая);

14.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

с. Августовка (ул. Софьи Шереметьевой);

14.04.2025 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Хворостянский район:

п. Иерусалимский (ул. Молодёжная, ул. Широкая);

14.04.2025 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

г. о. Чапаевск:

г. Чапаевск (ул. Макаренко, ул. Куликова, ул. Ленина);

14.04.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Разбросной (ул. Садовая);

15.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Старое Эштебенькино;

15.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Чувашское Эштебнькино;

15.04.2025 года с 09-00 до 10-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Большое Микушкино;

15.04.2025 года с 09-00 до 10-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Новое Ганькино;

15.04.2025 года с 09-00 до 10-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Ганькин Матак;

15.04.2025 года с 09-00 до 10-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Сокский;

15.04.2025 года с 09-00 до 10-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Лесной;

15.04.2025 года с 09-00 до 10-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Каменка;

15.04.2025 года с 09-00 до 10-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Семь Ключей;

15.04.2025 года с 15-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Большое Микушкино;

15.04.2025 года с 15-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Новое Ганькино;

15.04.2025 года с 15-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Ганькин Матак;

15.04.2025 года с 15-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Сокский;

15.04.2025 года с 15-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Лесной;

15.04.2025 года с 15-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Каменка;

15.04.2025 года с 15-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Семь Ключей;

15.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

п. Елховое Озеро;

15.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Кр. Поселение;

15.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

п. Солонцовка;

15.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Заблоцкое;

15.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Степное Дурасово;

15.04.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Сборный (ул. Советская, ул. Садовая);

15.04.2025 года с 09-00 до 16-00 местного времени

г. о. Новокуйбышевск:

п. Маяк (ул. Ленина, ул. Куйбышева, ул. Садовая, ул. Чапаева);

15.04.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

п. Ясная Поляна;

16.04.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Сборный (ул. Советская);

16.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

с. Большая Черниговка (ул. Павла Шубина);

16.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Долиновка;

16.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Кошки;

16.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Супонево;

16.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Залесье;

16.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. К.Овраг;

16.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Б. Романовка;

17.04.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Сборный (ул. Садовая, ул. Новая, ул. Октябрьская);

17.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

с. Большая Черниговка (ул. Павла Шубина);

17.04.2025 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Приволжский район:

с. Озерецкое (ул. Рабочая, ул. Центральная, ул. Школьная);

17.04.2025 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Абашево (ул. Молодёжная, ул. Озёрная, ул. Степная);

17.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

г. о. Новокуйбышевск:

д. Малое Томылово (ул. Железнодорожная, ул. Советская, ул. Набережная, ул. Ленинградская, ул. Захарченко);

17.04.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Сукаевка (ул. Главная, ул. Новая);

17.04.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Клявлино;

17.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Долиновка;

17.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Кошки;

17.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Супонево;

17.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Залесье;

17.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. К.Овраг;

17.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Б. Романовка;

18.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Краснооктябрьский (СДК, мини котельная ДК, стоянка для техники ООО "Апикс", Школа);

21.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Елшанка;

21.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Алимовка (ул. Школьная);

21.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Кандабулак (ул. Набережная, ул. Мельничная, ул. Полевая);

21.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

д. Владимировка;

21.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

д. Воскресенка;

21.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Горелый Колок;

21.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Подгор Дол;

21.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Ст. Байтермиш;

21.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Таш-Кустьяново (ул. Центральная, ул. Набережная);

21.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Краснооктябрьский (ул. Советская, пер. Широкий, пер. Кооперативный, пер. Зеленый, ООО "РН-Энерго", Почта России, Администрация СП, Офис ВОП);

22.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Сокский;

22.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Старое Вечканово;

22.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Черная Речка;

22.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Новое Ганькино;

22.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

жд. разъезд Маклауш;

22.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Поляков (ул. Полевая);

22.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

г. о. Чапаевск:

г. Чапаевск (ул. Южная, ул. Ставропольская, ул. Антропова, ул. Каховская);

23.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

д. Петровка;

23.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

д. Дубенка;

23.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Назаровка;

23.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

д. Елизаветинка;

23.04.2025 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Русское Добрино;

23.04.2025 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Балахоновка;

23.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Поляков (ул. Полевая, Мира, Д/сад, Администрация СП, Почта России);

23.04.2025 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Студенцы (ул. Конституции, ул. Старый Клин, ул. Новый Поселок, ул. Самарская, ул. Обороны);

24.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Пензино (ул. Советская, ул. Шоссейная, Д/сад, Администрация СП, Почта России, СДК, ООО "РН-Энерго", Контора СПК "Пензино");

24.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

п. Новая Жизнь;

24.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Большая Константиновка;

24.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Городок;

24.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Н. Колмаюр;

24.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Кошки;

24.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

п. Ягодный;

24.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

c. Новая Таяба;

24.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Черная Речка;

24.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Каменный Брод;

24.04.2025 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Русское Добрино;

24.04.2025 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Балахоновка;

25.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

c. Новая Таяба;

25.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Каменный Брод;

28.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

С. Александровка

28.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Каменный Брод;

28.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Н. Сосны;

28.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

д. Софьино;

29.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Каменный Брод;

29.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Старое Вечканово;

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети. Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.