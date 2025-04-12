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Власть и политика

"Самара Космическая" встретила космонавта Олега Атькова

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В День космонавтики председатель Самарской Губернской Думы, академик РАН Геннадий Котельников принял участие в презентации анимационного фильма, посвященного нашему земляку, уроженцу села Хворостянка, Герою Советского Союза, лётчику-космонавту Олегу Атькову.

Фото: пресс-служба Самарской Губернской Думы

"Космонавты-куйбышевцы". Так называется авторский проект самарского музея "Самара Космическая", рассказывающий о полетах советских и российских космонавтов, чья судьба тесно связана с нашим регионом. В экспозиции музея на мониторах уже можно видеть три анимационных фильма о космических полетах Алексея Губарева, Сергея Авдеева и Михаила Корниенко, где рассказ ведется от первого лица.  Директор музея "Самара Космическая" Елена Кузина поделилась планами — фильмы будут сделаны обо всех пяти космонавтах-куйбышевцах.

12 апреля, в День космонавтики, состоялась презентация фильма о Герое Советского Союза, лётчике-космонавте, академике РАН Олеге Атькове. После окончания Первого Московского медицинского института имени Сеченова, уже став кандидатом медицинских наук, наш земляк в 1984 году совершил 237-суточный космический полет. Во время экспедиции ему удалось провести уникальный комплекс исследований и экспериментов на борту станции. Сегодня Олег Атьков — академик Российской академии наук, известный ученый-кардиолог, специалист в области исследования сердечно-сосудистой системы человека в условиях экстремальных факторов и интенсивных технологий. Он дважды становился лауреатом премии Правительства РФ, лауреат Государственной премии СССР.

На встречу с известным земляком в кинолекторий музея пришли студенты, школьники, все те, кто интересуется космосом и мечтает о космических далях.

Председатель Самарской Губернской Думы, академик РАН  Геннадий Котельников отметил, что Олег Юрьевич — уникальный человек, которому удалось покорить космос и сделать успешную научную карьеру. "Самара — это космическая столица нашей страны. И её историю пишут люди, наши земляки, инженеры, рабочие, ученые, студенты. Сегодня мы встретились  с Олегом Юрьевичем Атьковым, который, несмотря на свою земную профессию врача, стал лётчиком-космонавтом. Отрадно, что на малой родине, его помнят и берегут историю его космического подвига. Встречи с такими выдающимися земляками очень значимы,  важны для нашей молодёжи, ведь для них это может стать определяющим в выборе профессии. Может быть, кто-то из ребят, сидящих в зале, сегодня принял решение стать космонавтом или построить такую же успешную карьеру в медицине", — подчеркнул Геннадий Котельников.

"Работа в космосе — это тяжёлый труд, а не романтика, как это принято считать. За семь с половиной месяцев мы провели на "Салюте-7" 30 медико-биологических экспериментов. Подробно исследовали сердечно-сосудистую систему, что позволило нам разработать приборы, которые можно было применять в условиях невесомости. Сегодня, в День космонавтики я хочу поздравить всех тех, кто работает на космическую отрасль. С праздником!", — поделился Олег Атьков.

Герой Советского Союза признался, что с удовольствием приезжает в Самарскую область, на свою малую Родину.

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