Семь самарских проектов, представленных на форум "Сильные идеи для нового времени", отметили эксперты

Два проекта от Самарской области вошли в ТОП-100 и пять — в ТОП-300 форума "Сильные идеи для нового времени", итоги которого подвели в Москве, в Национальном центре "Россия". Самарская область традиционно вошла в число наиболее активных регионов по количеству идей, размещенных на платформе форума.

"Сегодня наш регион отметил президент Владимир Владимирович Путин. Это говорит о том, что у нас много неравнодушных людей, готовых предлагать смелые решения для развития области и страны", — накануне в своем телеграм-канале подчеркнул губернатор Вячеслав Федорищев.

Позже самарский губернатор планирует встретиться с авторами проектов форума "Сильные идеи для нового времени".

3 июля глава государства принял участие в пленарной сессии форума, на которой отметил большой потенциал российских инноваций. "Очень много интересных, креативных идей, предложений. Они реализуются, предприятия хорошие возникают. И должен сказать, что они привлекают внимание не только потребителей этих изделий в России, но и за рубежом", — отметил Владимир Путин.

На V форум "Сильные идеи для нового времени" было подано более 35 тыс. решений, что, как подчеркнула генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, почти в два с половиной раза больше, чем на первый. "За четыре года у нас уже больше пяти тысяч идей поддержаны АСИ, нашими партнерами. ВЭБ, например, помогает проектам через инструменты своей экосистемы. Это и Корпорация "МСП", и Российский экспортный центр. "Сбер" ежегодно проводит для наших участников акселераторы. За два предыдущих сезона более 200 технологических стартапов на разных стадиях получили тоже свою поддержку", — пояснила Светлана Чупшева.

От Самарской области на крауд-платформу поступило более 1700 идей, и эта цифра говорит о заинтересованности жителей региона. Лидером по количеству инициатив стала социальная сфера: 1127 из них напрямую связаны с поддержкой участников СВО, семей, многодетных родителей и молодежи.

В ТОП-100 форума вошли:

— обучение тактической медицине с VR-технологиями (автор — Дарья Паршина, СамГМУ),

— госпрограмма по сохранению почв (автор — Людмила Орлова, НП "Национальное движение сберегающего земледелия").

В ТОП-300 включены проекты:

— профилактика профессионального выгорания у медицинских работников (автор — Людмила Чекулдаева),

— включение в ОМС неинвазивного пренатального тестирования для беременных женщин из группы риска (авторы — Ольга Самыкина и Ольга Тюмина),

— биологический метод борьбы с вредителями лесов, наносящими значительный ущерб лесному фонду (автор — Наталья Арчибасова, Самарские лесничества),

— непрерывное обучение и привлечение молодых кадров на предприятия за счет создания индивидуализированных планов обучения, адаптированных под навыки, предпочтения и темпы освоения материала студентами (автор — Виктория Звягинцева, Самарский университет им. Королева),

— формирование здорового образа жизни за счет расширения возможностей занятий физической культурой и спортом (автор — Татьяна Степанова).

На очную часть форума с участием главы государства Владимира Путина от Самарского региона была приглашена одна из традиционно самых активных авторов инициатив и проектов, а также эксперт форума Елена Маркелова. Ее проект "Вернулись! Пришло время жить" стал одним из победителей региональной сессии, поддержан органами власти Самарской области и будет реализован, в том числе при поддержке Самарской региональной общественной организации по поддержке военнослужащих, участников специальной военной операции "Возвращение".

Как сказала Елена Маркелова, большая честь представлять Самарскую область на масштабном мероприятии с участием национального лидера. "Наш регион является постоянным лидером по количеству поданных идей на форум "Сильные идеи для нового времени". Огромная благодарность правительству Самарской области за поддержку наших социальных проектов и инициатив. Со своей стороны, приложим все усилия, знания и энергию для реализации заявленного проекта "Вернулись! Пришло время жить". Это реальный вклад в будущее наших героев и региона", — поделилась Елена Маркелова.