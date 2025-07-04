16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вячеслав Федорищев: участники форума "Сильные идеи для нового времени" – наша гордость В Самаре Вячеслав Федорищев встретился с торговыми представителями РФ за рубежом Губернатор Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан по вопросам поддержки ветеранов СВО Вячеслав Федорищев обсудил развитие железнодорожной инфраструктуры с руководством РЖД По поручению губернатора Федорищева утвердили долгосрочную программу "Моя семья"

Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев: участники форума "Сильные идеи для нового времени" – наша гордость

МОСКВА. 4 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 56
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 3 июля, в Москве на пленарном заседании ежегодного форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени" подвели итоги. Мероприятие прошло с участием президента Российской Федерации Владимира Путина.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Два проекта от Самарской области вошли в топ-100 — "Обучение тактической медицине с VR-технологиями" Дарьи Паршиной из Самарского государственного медицинского университета и "Госпрограмма по сохранению почв с использованием технологий почвозащитного ресурсосберегающего земледелия" Людмилы Орловой, президента НП "Национальное движение сберегающего земледелия". Еще пять проектов региона представлены в ТОП-300.

В ходе заседания Владимир Путин отметил значимую общественную миссию форума — служить раскрытию талантов, огромного творческого потенциала наших людей. В этом году Самарская область продемонстрировала высокую активность и вошла в число лидеров по количеству поданных заявок.

"Это говорит о том, что у нас много неравнодушных людей, готовых предлагать смелые решения для развития области и страны, — прокомментировал губернатор Вячеслав Федорищев. — Сегодня президент страны отметил наш регион".

Всего на участие в форуме из разных субъектов поступило свыше 14 тысяч заявок по пяти основным номинациям: "Продукты питания", "Потребительские товары", "Высокие технологии", "Креатив" и "Информационные технологии" и нескольким специальным.

Обращаясь к участникам, президент России подчеркнул: "Очень много интересных, креативных идей, предложений. Они реализуются, предприятия хорошие возникают. И должен сказать, что они привлекают внимание не только потребителей этих изделий в России, но и за рубежом. Очень большой интерес. Мы, безусловно, будем это делать".

Владимир Путин также сообщил о рывке в области развития отрасли беспилотных авиационных систем в России, добавив, что в Тольятти в начале текущего года прошло совещание по развитию беспилотных систем, на котором были приняты важные решения по поддержке этого направления.

Самарская область вносит значимый вклад в развитие отрасли БАС.

"Регион находится в авангарде. У нас создан мировой научный кластер по беспилотникам, открыты крупные производства полного цикла, а по нашей инициативе реализуется программа развития БПЛА, соответствующая задачам, которые ставит Президент страны", — подчеркнул губернатор Вячеслав Федорищев.

Глава региона также выразил намерение встретиться с самарскими участниками форума "Сильные идеи для нового времени" для детального обсуждения их проектов и оказания необходимой поддержки в реализации.

Гид потребителя

Последние комментарии

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Ольга Викторовна 14 июня 2024 10:04 Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы

Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3