Вячеслав Федорищев: участники форума "Сильные идеи для нового времени" – наша гордость

В четверг, 3 июля, в Москве на пленарном заседании ежегодного форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени" подвели итоги. Мероприятие прошло с участием президента Российской Федерации Владимира Путина.

Два проекта от Самарской области вошли в топ-100 — "Обучение тактической медицине с VR-технологиями" Дарьи Паршиной из Самарского государственного медицинского университета и "Госпрограмма по сохранению почв с использованием технологий почвозащитного ресурсосберегающего земледелия" Людмилы Орловой, президента НП "Национальное движение сберегающего земледелия". Еще пять проектов региона представлены в ТОП-300.

В ходе заседания Владимир Путин отметил значимую общественную миссию форума — служить раскрытию талантов, огромного творческого потенциала наших людей. В этом году Самарская область продемонстрировала высокую активность и вошла в число лидеров по количеству поданных заявок.

"Это говорит о том, что у нас много неравнодушных людей, готовых предлагать смелые решения для развития области и страны, — прокомментировал губернатор Вячеслав Федорищев. — Сегодня президент страны отметил наш регион".

Всего на участие в форуме из разных субъектов поступило свыше 14 тысяч заявок по пяти основным номинациям: "Продукты питания", "Потребительские товары", "Высокие технологии", "Креатив" и "Информационные технологии" и нескольким специальным.

Обращаясь к участникам, президент России подчеркнул: "Очень много интересных, креативных идей, предложений. Они реализуются, предприятия хорошие возникают. И должен сказать, что они привлекают внимание не только потребителей этих изделий в России, но и за рубежом. Очень большой интерес. Мы, безусловно, будем это делать".

Владимир Путин также сообщил о рывке в области развития отрасли беспилотных авиационных систем в России, добавив, что в Тольятти в начале текущего года прошло совещание по развитию беспилотных систем, на котором были приняты важные решения по поддержке этого направления.

Самарская область вносит значимый вклад в развитие отрасли БАС.

"Регион находится в авангарде. У нас создан мировой научный кластер по беспилотникам, открыты крупные производства полного цикла, а по нашей инициативе реализуется программа развития БПЛА, соответствующая задачам, которые ставит Президент страны", — подчеркнул губернатор Вячеслав Федорищев.

Глава региона также выразил намерение встретиться с самарскими участниками форума "Сильные идеи для нового времени" для детального обсуждения их проектов и оказания необходимой поддержки в реализации.