Вячеслав Федорищев: участники форума "Сильные идеи для нового времени" – наша гордость

В четверг, 3 июля, в Москве на пленарном заседании ежегодного форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени" подвели итоги. Мероприятие прошло с участием президента Российской Федерации Владимира Путина.
Два проекта от Самарской области вошли в топ-100 — "Обучение тактической медицине с VR-технологиями" Дарьи Паршиной из Самарского государственного медицинского университета и "Госпрограмма по сохранению почв с использованием технологий почвозащитного ресурсосберегающего земледелия" Людмилы Орловой, президента НП "Национальное движение сберегающего земледелия". Еще пять проектов региона представлены в ТОП-300.
В ходе заседания Владимир Путин отметил значимую общественную миссию форума — служить раскрытию талантов, огромного творческого потенциала наших людей. В этом году Самарская область продемонстрировала высокую активность и вошла в число лидеров по количеству поданных заявок.
"Это говорит о том, что у нас много неравнодушных людей, готовых предлагать смелые решения для развития области и страны, — прокомментировал губернатор Вячеслав Федорищев. — Сегодня президент страны отметил наш регион".
Всего на участие в форуме из разных субъектов поступило свыше 14 тысяч заявок по пяти основным номинациям: "Продукты питания", "Потребительские товары", "Высокие технологии", "Креатив" и "Информационные технологии" и нескольким специальным.
Обращаясь к участникам, президент России подчеркнул: "Очень много интересных, креативных идей, предложений. Они реализуются, предприятия хорошие возникают. И должен сказать, что они привлекают внимание не только потребителей этих изделий в России, но и за рубежом. Очень большой интерес. Мы, безусловно, будем это делать".
Владимир Путин также сообщил о рывке в области развития отрасли беспилотных авиационных систем в России, добавив, что в Тольятти в начале текущего года прошло совещание по развитию беспилотных систем, на котором были приняты важные решения по поддержке этого направления.
Самарская область вносит значимый вклад в развитие отрасли БАС.
"Регион находится в авангарде. У нас создан мировой научный кластер по беспилотникам, открыты крупные производства полного цикла, а по нашей инициативе реализуется программа развития БПЛА, соответствующая задачам, которые ставит Президент страны", — подчеркнул губернатор Вячеслав Федорищев.
Глава региона также выразил намерение встретиться с самарскими участниками форума "Сильные идеи для нового времени" для детального обсуждения их проектов и оказания необходимой поддержки в реализации.
Последние комментарии
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка