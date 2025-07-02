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Губернатор Власть и политика

По поручению губернатора Федорищева утвердили долгосрочную программу "Моя семья"

САМАРА. 2 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Постановлением правительства Самарской области от 30 июня 2025 года № 364 утверждена региональная программа "Моя семья". Она разработана по поручению губернатора Вячеслава Федорищева для достижения национальных целей развития России, определенных Указом президента РФ, и рассчитана на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

Программа направлена на укрепление института семьи, сохранение и продвижение в обществе традиционных семейных ценностей, рост рождаемости, повышение благосостояния и качества жизни семей, в том числе в особых жизненных ситуациях.  

Напомним, инициативу о создании такой программы глава региона озвучил в прошлом сентябре на Демографическом форуме Приволжского федерального округа.  Кроме того, в целях повышения значимости семей с детьми в обществе 2025 год по решению губернатора в Самарской области объявлен Годом многодетной семьи. 

"Главная цель, которая стоит перед нами — народосбережение, повышение качества жизни наших граждан, их активное долголетие, большая и крепкая семья. Это основа нашей социальной политики и идеологии, — отметил Вячеслав Федорищев. — Президент России Владимир Владимирович Путин подчеркивал в своем Послании, что поддержка семей с детьми — наш фундаментальный нравственный выбор".

Программа "Моя семья" включает в себя мероприятия по укреплению института семьи, общественного здоровья, охране материнства и детства, созданию условий для экономической самостоятельности семьи, обеспечению жилья и инфраструктуры для жизни, предоставлению мер социальной поддержки, решению особых жизненных ситуаций, поддержке семей участников СВО. В ней также определены сроки и ведомства — ответственные исполнители по каждому направлению.

Так, к примеру, на ближайшие пять лет запланировано создание новых культурных пространств, расширение возможностей для семейного досуга. Для повышения доступности дошкольного и школьного образования в ближайшие два года построят 5 детских садов на 1360 мест, 13 школ на 11 348 мест.

Продолжится работа по расширению сети летних лагерей, обеспечению доступности путевок и улучшению условий пребывания в них детей. До конца 2030 года в планах строительство 10 быстровозводимых конструкций для отдыха и оздоровления детей. Планируется реализация мер по поддержке туристических маршрутов, ориентированных на семейные поездки, предоставлению скидок на проживание и посещение культурных объектов. 

К числу ключевых задач программы относятся: стимулирование рождаемости, снижение числа разводов, профилактика социального сиротства, популяризация традиционных семейных ценностей, поддержка семейного предпринимательства, укрепление связи между поколениями, поддержка пожилых членов семьи, развитие семейных клубов, организаций совместного отдыха, культурных и спортивных мероприятий и другие задачи. 

Программа рассчитана на два этапа: с 2025 по 2030 год и с 2031 по 2036 год. Целевые показатели и мероприятия Программы на второй этап будут разрабатываться по итогам реализации первого этапа.  

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Последние комментарии

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Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

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Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

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Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка

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