16+
Билайн усилил сеть домашнего интернета и ТВ в Самаре с помощью отечественного оборудования

САМАРА. 19 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Билайн повысил пропускную способность сети ШПД для жителей Самары за счет модернизации оборудования BRAS*. Это ключевой элемент сети провайдера, который отвечает за подключение пользователей к широкополосному доступу в интернет и обеспечивает стабильную работу домашнего интернета и цифрового ТВ.

Фото: предоставлено пресс-службой Билайна

Благодаря расширению пропускных каналов и оптимизации ключевых узлов сети Билайн быстрее обрабатывает запросы пользователей, а клиенты получают более стабильный сигнал для домашнего интернета и цифрового ТВ. Это позволяет смотреть четкий эфир по ТВ, одним кликом запускать фильмы и сериалы в высоком качестве в онлайн-кинотеатрах, настраивать умный дом, подключаться к видеоконференциям по работе, заниматься с репетитором или стримить в играх.

Переход на отечественное оборудование также позволил снизить вероятность обрывов даже при передаче больших объемов трафика. Это еще один важный шаг к более технологичному и клиентоориентированному сервису: Билайн инвестирует в инфраструктуру, чтобы пользователи получали максимально стабильное соединение — дома, на даче и в офисе.

В рамках работ инженеры транспортной сети Билайна обновили 45 единиц оборудования по всей стране, заменив их на решение отечественного производителя. Покрытие стало надежнее для полумиллиона россиян из 21 города: Архангельска, Барнаула, Вологды, Димитровграда, Иванова, Калининграда, Калуги, Кемерова, Костромы, Курска, Москвы, Перми, Самары, Саратова, Смоленска, Сочи, Тольятти, Тюмени, Череповца, Ставрополя, Волгограда.

"Учитывая активность пользователей домашнего интернета и цифрового ТВ, Билайн ставит высокие требования к надежности сети. Поэтому мы своевременно модернизировали узлы BRAS, сделав выбор в пользу оборудования от отечественного производителя. В результате нам удалось повысить качество обслуживания клиентов, сделать инфраструктуру более стабильной вне зависимости от нагрузки", — прокомментировал Сергей Лядовой, директор по развитию мультисервисной сети.

*BRAS (Broadband Remote Access Server) — БРАС — серверы широкополосного удаленного доступа, которые агрегируют трафик от пользователей, обеспечивают авторизацию, маршрутизацию, контроль качества сервиса, а также позволяют провайдерам настраивать доступ к различным услугам (интернет, цифровое ТВ, телефония) через одно подключение.

