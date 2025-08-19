В Новокуйбышевске горел цех по производству пленки

Во вторник, 19 августа, в 8:44 в Новокуйбышевске на ул. Полевой 1 горел цех по производству полиэтиленовой пленки.

В 9:40 объявлена ликвидация открытого горения на площади 200 кв. м.

Погибших и пострадавших нет. В 10:29 объявлена полная ликвидация пожара.

На месте работают 44 спасателя и 13 единиц техники, сообщает пресс-служба МЧС России по Самарской области.