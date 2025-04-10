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Хаб для выхода на международные рынки открылся во Владивостоке

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сбер открыл во Владивостоке первый центр компетенций по ВЭД для юридических лиц. Центр ВЭД "Восток" создан для оперативной поддержки экспортёров и импортёров. Специалисты центра, обладающие уникальной экспертизой в темах ВЭД, помогут зарегистрировать бизнес в КНР, найти покупателей и поставщиков, проверить контрагента, подобрать оптимальную логистику, оформить таможенные документы, получить необходимые аналитические выкладки, пройти валютный контроль. Предусмотрена онлайн-поддержка по всем вопросам внешнеэкономической деятельности. Кроме того, специалисты смогут проконсультировать по вопросам конверсионных операций и управлению валютным риском.

"Всё больше наших клиентов выходят на международные рынки. За год число компаний, которые ведут внешнеэкономическую деятельность, выросло на 10%. В фокусе — Китай и Индия, растут объёмы ВЭД с ОАЭ и Турцией, актуальны Армения и Кыргызстан. Наш центр ВЭД "Восток" станет для предпринимателей надёжным помощником и проводником в страны АТР, прежде всего в КНР как самое востребованное направление. Сейчас на Дальнем Востоке запускаются масштабные инвестпроекты по развитию транспортной инфраструктуры с привлечением инвесторов из других стран, и центр в том числе поможет их реализовать. Уверен, новый формат обслуживания будет отличным помощником для любого предпринимателя, который взаимодействует с контрагентами из-за рубежа и хочет максимизировать пользу от такого партнёрства", — сообщил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Гид потребителя

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