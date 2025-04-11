НОВИКОМ представил опыт поддержки промышленности на ключевых мероприятиях в Санкт-Петербурге

Вопросы технологического суверенитета, поддержки промышленных предприятий и эффективных инструментов финансирования обсуждались с 9 по 11 апреля на двух масштабных деловых площадках — Российском международном энергетическом форуме (РМЭФ-2025) и VI Санкт-Петербургском промышленном конгрессе. Мероприятия объединили представителей федеральных и региональных органов власти, отраслевых корпораций, научного и экспертного сообщества. Активное участие в работе форумов приняли представители дочернего банка Госкорпорации Ростех.

На площадке РМЭФ-2025 особое внимание было уделено вопросам развития российского топливно-энергетического комплекса. Банк НОВИКОМ активно сотрудничает с предприятиями ТЭК, предоставляя решения для реализации проектов в сфере импортозамещения, локализации производства и выпуска конкурентоспособного отечественного оборудования.

Ключевой темой пленарной сессии VI Санкт-Петербургского промышленного конгресса стали перспективы машиностроения в условиях технологической трансформации. Участники обсудили вызовы, стоящие перед промышленным сектором, и меры поддержки предпринимательства в условиях меняющейся макроэкономики.

Банк НОВИКОМ аккредитован в большинстве государственных программ поддержки промышленности, включая механизмы для малого и среднего бизнеса. Для кредитования предпринимателей в НОВИКОМе используется механизм "зонтичных" поручительств Корпорации МСП. Из собственных продуктов банка у бизнеса востребованы "Экспресс-гарантии" и продукт "НСО с фиксированной ставкой", позволяющий получить дополнительный доход на остаток средств на расчетном счете. Кроме того, НОВИКОМ активно расширяет работу с цифровыми финансовыми активами.

"Санкт-Петербург и Ленинградская область — важнейшие индустриальные центры с мощным машиностроительным и научно-технологическим потенциалом. У крупных промышленных предприятий и компаний МСП, с которыми мы работаем и общаемся на деловых форумах, мы видим высокий спрос на профессиональную финансовую экспертизу, особенно в вопросах масштабирования и модернизации производств, внедрения новых технологий. Поддерживая их, мы вносим вклад в укрепление экономики региона и всей страны", — отметил управляющий офисом НОВИКОМа в Санкт-Петербурге Александр Сергеев.