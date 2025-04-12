На Заводском шоссе Lada Granta сбила мужчину на электросамокате

В субботу, 12 апреля, в 14:35 возле дома №71 "б" по Заводскому шоссе столкнулись автомобиль Lada Granta и электросамокат, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, водитель легковушки осуществлял поворот направо во двор, а управлявший СИМ мужчина двигался по проезжей части и врезался в заднюю часть автомобиля.

Сотрудники Госавтоинспекции оперативно прибыли на место ДТП, оказали первую доврачебную помощь пострадавшему и передали его медикам. Самокатчик госпитализирован с травмой ноги.

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.