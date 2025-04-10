"СберИнвестиции": облигации с фиксированным купоном лидируют в первом квартале, а покупки акций выросли в 9 раз

За первые три месяца приток средств на брокерские счета в "СберИнвестициях" в два раза превысил результат за аналогичный период год назад и составил 379 млрд рублей. Наибольшей популярностью пользовались облигации с фиксированным купоном: инвесторы стремились зафиксировать высокую доходность в качественных активах. К таким выводам пришли эксперты СберИнвестиций, изучив активность более 7 млн клиентов в первом квартале 2025 года.

За первый квартал к "СберИнвестициям" присоединились на 78% больше клиентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем активов брокера достиг 2,2 трлн рублей. В топ-регионов по числу новичков-инвесторов вошли Ростовская, Свердловская, Московская, Нижегородская области и Санкт-Петербург.

Диверсификация портфелей частных инвесторов в первом квартале продолжила расти — число клиентов, инвестирующих более чем в два инструмента, увеличилось на 11%.

Из всех инструментов в первом квартале частные инвесторы чаще всего выбирали корпоративные облигации с фиксированным купоном. Чистый приток средств в них превысил 70 млрд рублей и составил 46% от всех нетто-покупок клиентов "СберИнвестиций". Это почти в два раза больше, чем в 4 квартале 2024 года. На втором месте по популярности — ОФЗ с фиксированным купоном — объем их покупок составил 21 млрд рублей или 14% от всех вложений.

Клиенты в основном выбирали среднесрочные облигации, наиболее востребованные выпуски — от 1 до 3 лет и от 3 до 5 лет.

В течение первого квартала рос интерес к акциям. Так, если в 4 квартале прошлого года приток средств в акции составил 1,7 млрд рублей, то в 1 квартале — 15 млрд рублей. Инвесторы активно покупали акции X5, Лукойла, ВТБ, Интер РАО, Сургутнефтегаза, Роснефти, Мосбиржи. В портфелях клиентов на конец квартала по-прежнему лидировали акции Сбера, Лукойла, Газпрома.

"Мы видим, что наши клиенты относятся к инвестициям осознанно, быстро реагируют на изменения и выбирают инструменты, релевантные ситуации на рынке. Так, в прошлом году они отдавали предпочтение фондам денежного рынка и флоатерам, в первом квартале этого года переложили часть средств в облигации с фиксированным купоном, а сейчас, когда появилась возможность приобрести перспективные активы по более низким ценам — переключили фокус внимания на акции. Также отмечу, что, несмотря на общее снижение рынка в начале апреля, в СберИнвестициях сохраняется положительная динамика в части нетто-притоков на брокерские счета — за две недели с 24 марта они составили 31 млрд рублей", — прокомментировала результаты работы "Сбернинвестиций" руководитель брокерского бизнеса Сбера Аиша Кубезова.