"СберИнвестиции": облигации с фиксированным купоном лидируют в первом квартале, а покупки акций выросли в 9 раз

За первые три месяца приток средств на брокерские счета в "СберИнвестициях" в два раза превысил результат за аналогичный период год назад и составил 379 млрд рублей. Наибольшей популярностью пользовались облигации с фиксированным купоном: инвесторы стремились зафиксировать высокую доходность в качественных активах. К таким выводам пришли эксперты СберИнвестиций, изучив активность более 7 млн клиентов в первом квартале 2025 года.
За первый квартал к "СберИнвестициям" присоединились на 78% больше клиентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем активов брокера достиг 2,2 трлн рублей. В топ-регионов по числу новичков-инвесторов вошли Ростовская, Свердловская, Московская, Нижегородская области и Санкт-Петербург.
Диверсификация портфелей частных инвесторов в первом квартале продолжила расти — число клиентов, инвестирующих более чем в два инструмента, увеличилось на 11%.
Из всех инструментов в первом квартале частные инвесторы чаще всего выбирали корпоративные облигации с фиксированным купоном. Чистый приток средств в них превысил 70 млрд рублей и составил 46% от всех нетто-покупок клиентов "СберИнвестиций". Это почти в два раза больше, чем в 4 квартале 2024 года. На втором месте по популярности — ОФЗ с фиксированным купоном — объем их покупок составил 21 млрд рублей или 14% от всех вложений.
Клиенты в основном выбирали среднесрочные облигации, наиболее востребованные выпуски — от 1 до 3 лет и от 3 до 5 лет.
В течение первого квартала рос интерес к акциям. Так, если в 4 квартале прошлого года приток средств в акции составил 1,7 млрд рублей, то в 1 квартале — 15 млрд рублей. Инвесторы активно покупали акции X5, Лукойла, ВТБ, Интер РАО, Сургутнефтегаза, Роснефти, Мосбиржи. В портфелях клиентов на конец квартала по-прежнему лидировали акции Сбера, Лукойла, Газпрома.
"Мы видим, что наши клиенты относятся к инвестициям осознанно, быстро реагируют на изменения и выбирают инструменты, релевантные ситуации на рынке. Так, в прошлом году они отдавали предпочтение фондам денежного рынка и флоатерам, в первом квартале этого года переложили часть средств в облигации с фиксированным купоном, а сейчас, когда появилась возможность приобрести перспективные активы по более низким ценам — переключили фокус внимания на акции. Также отмечу, что, несмотря на общее снижение рынка в начале апреля, в СберИнвестициях сохраняется положительная динамика в части нетто-притоков на брокерские счета — за две недели с 24 марта они составили 31 млрд рублей", — прокомментировала результаты работы "Сбернинвестиций" руководитель брокерского бизнеса Сбера Аиша Кубезова.
Последние комментарии
Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.
Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?
Не все так просто в королевстве(
значит Самарскую область ждет инфляция
ёёё! так дорого!