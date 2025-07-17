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Финансы Экономика и бизнес

Специальные условия на лизинг автомобилей AITO SERES в CARCADE

САМАРА. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания CARCADE совместно с АО "МБ РУС" запустила программу финансирования автомобилей марки SERES, предоставляющую скидку-субсидию в размере 240 тыс. рублей. Предложение действует на договоры, заключенные до 31 декабря 2025 года.

Согласно условиям партнёрской программы, клиенты CARCADE смогут приобрести кроссоверы SERES М5 и SERES М7 2024–2025 гг. в. с использованием корпоративной скидки-субсидии на аванс или график в рамках лизингового договора. Скидка распространяется только на новые ТС в поставке через дилерскую сеть партнёра программы.

Кроме того, на автомобили AITO SERES действуют корпоративные скидки, достигающие 23%. Так, на SERES M7 2025 г. в. распространяется выгода в размере 5% от РРЦ, на модель M5 скидка составляет 21%, а на кроссоверы AITO М5 и М7 — 23%. Выгода учитывается при расчёте коммерческого предложения с целью уменьшения лизинговых платежей либо срока договора лизинга. Также дисконт снижает расчёт стоимости полиса Каско. Подробности предложений уточняйте у финансовых консультантов ООО "Каркаде".

Программа финансирования в CARCADE позволяет оформить лизинг с авансом от 5%, выкупным платежом от 1000 руб., на срок до 60 месяцев. Кроме скидок клиенты CARCADE всегда могут воспользоваться дополнительными услугами компании: круглосуточная программа автопомощи на дорогах, продлённая гарантия, регистрация ТС в ГИБДД, телематика.

Оформить договор возможно в электронном виде, а заявку на лизинг CARCADE принимает через форму на сайте, в личном кабинете клиента или через звонок на горячую линию 8 800 700 30 30.

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5w7WHcm

ИНН 3905019765

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