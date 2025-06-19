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Финансы Экономика и бизнес

Новый лифтбек HONGQI H6 в лизинг на специальных условиях в СARCADE

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания CARCADE предлагает приобрести в лизинг новый HONGQI H6 со скидкой до 2,2 млн рублей. Предложение действует на договоры, заключенные до 31 июля 2025 года.

Фото: предоставлено компанией CARCADE

Согласно условиям партнёрской программы, клиенты CARCADE могут приобрести лифтбек HONGQI H6 в комплектации Deluxe с преференцией в размере 1 842 400 рублей, а выгода на модификацию Dynamic составит 2 212 400 рублей. Скидка по программе учитывается при расчёте коммерческого предложения с целью уменьшения лизинговых платежей либо срока договора лизинга. Также дисконт снижает расчёт стоимости полиса Каско. Подробные условия программы уточняйте у финансовых консультантов ООО "Каркаде".

Hongqi H6 — это премиальный лифтбек, сочетающий элегантный дизайн, спортивную динамику и интеллектуальные технологии. Обе комплектации оснащены электроприводом сидений и памятью настроек, в том числе и для наружных зеркал. Руль регулируется в четырёх направлениях и снабжён подогревом, а в комплектации Dynamic он дополнен вставками из алькантары. Для удобства предусмотрены бесключевой доступ, электропривод багажника, интеллектуальные системы помощи водителю, включая автоматическую парковку (APA), Систему удержания автомобиля в полосе движения (LKA), а также Проекционный дисплей на лобовое стекло и массаж водительского кресла.

Кроме того, автомобили HONGQI доступны в рамках онлайн-лизинга с получением предварительного одобрения всего за 5 минут и полностью электронным документооборотом через систему Контур.Диадок. Для заключения договора в онлайн-формате клиентам, подключенным к ЭДО, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо. Клиенты также могут воспользоваться дополнительными услугами от CARCADE: Каско в графике, сервис круглосуточной автопомощи на дорогах, продлённая гарантия, регистрация ТС в ГИБДД, телематика.

Оставить заявку на подбор автомобиля и лизинговые расчёты можно по телефону горячей линии 8 800 700 30 30 или на сайте.

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5zA8iqN

ИНН 3905019765

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