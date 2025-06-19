Новый лифтбек HONGQI H6 в лизинг на специальных условиях в СARCADE

Компания CARCADE предлагает приобрести в лизинг новый HONGQI H6 со скидкой до 2,2 млн рублей. Предложение действует на договоры, заключенные до 31 июля 2025 года.

Согласно условиям партнёрской программы, клиенты CARCADE могут приобрести лифтбек HONGQI H6 в комплектации Deluxe с преференцией в размере 1 842 400 рублей, а выгода на модификацию Dynamic составит 2 212 400 рублей. Скидка по программе учитывается при расчёте коммерческого предложения с целью уменьшения лизинговых платежей либо срока договора лизинга. Также дисконт снижает расчёт стоимости полиса Каско. Подробные условия программы уточняйте у финансовых консультантов ООО "Каркаде".

Hongqi H6 — это премиальный лифтбек, сочетающий элегантный дизайн, спортивную динамику и интеллектуальные технологии. Обе комплектации оснащены электроприводом сидений и памятью настроек, в том числе и для наружных зеркал. Руль регулируется в четырёх направлениях и снабжён подогревом, а в комплектации Dynamic он дополнен вставками из алькантары. Для удобства предусмотрены бесключевой доступ, электропривод багажника, интеллектуальные системы помощи водителю, включая автоматическую парковку (APA), Систему удержания автомобиля в полосе движения (LKA), а также Проекционный дисплей на лобовое стекло и массаж водительского кресла.

Кроме того, автомобили HONGQI доступны в рамках онлайн-лизинга с получением предварительного одобрения всего за 5 минут и полностью электронным документооборотом через систему Контур.Диадок. Для заключения договора в онлайн-формате клиентам, подключенным к ЭДО, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо. Клиенты также могут воспользоваться дополнительными услугами от CARCADE: Каско в графике, сервис круглосуточной автопомощи на дорогах, продлённая гарантия, регистрация ТС в ГИБДД, телематика.

Оставить заявку на подбор автомобиля и лизинговые расчёты можно по телефону горячей линии 8 800 700 30 30 или на сайте.