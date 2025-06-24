Пониженное удорожание на лизинг автомобилей TANK и WEY для клиентов CARCADE в рамках программы "TANK Leasing"

Лизинговая компания CARCADE объявляет о запуске специальной программы "TANK Leasing" на приобретение в лизинг автомобилей брендов TANK, WEY. Предложение действует на договоры, заключенные до 31 декабря 2025 года.

В рамках программы "TANK Leasing" клиентам CARCADE доступны графики со сниженной тарифной ставкой на модели TANK 300, TANK 400, TANK 500, TANK 700, WEY 80. Минимальный аванс по программе составляет 5% от стоимости автомобиля. Предложение действует на транспортные средства, приобретённые у официального уполномоченного дилера TANK.

Кроме того, преференции в рамках специальной программы финансовой аренды "TANK Leasing" суммируются со специальными скидками на отдельные модели марок TANK и WEY 2023–2024 года выпуска. Максимальная выгода для клиента достигается путём суммирования специального предложения и сниженного удорожания на лизинговый график от CARCADE. Подробности и матрицу скидок уточняйте у финансовых консультантов ООО "Каркаде".

Программа финансовой аренды от CARCADE позволяет оформить лизинг с авансом от 5%, выкупным платежом от 1000 руб., на срок до 60 месяцев и доступна для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 6 месяцев. Оставить заявку на подбор автомобиля и лизинговые расчёты можно по телефону горячей линии 8 800 700 30 30 или на сайте.

Услуги предоставляются ООО "Каркаде", ОГРН 1023900586181. Вся информация, касающаяся условий лизинговых программ, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ч. 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации обращайтесь к финансовым консультантам ООО "Каркаде".