Эксклюзивная скидка до полумиллиона рублей на лизинг техники Sinomach, HBXG в CARCADE

Компания CARCADE запустила специальную программу финансирования техники Sinomach, HBXG. Партнёр программы, компания ООО "Синотех Машинери", предоставляет скидку до 500 000 рублей на лизинг определённых моделей участвующих в акции марок.

Согласно условиям партнёрской программы, клиенты CARCADE могут приобрести специальную технику Sinomach, HBXG с использованием корпоративной скидки. Выгода по программе учитывается при расчёте коммерческого предложения с целью уменьшения лизинговых платежей либо срока договора лизинга. Также дисконт снижает расчёт стоимости полиса Каско.

Размер скидки зависит от модели и комплектации транспортного средства. Так, например, бульдозер HBXG TY165-3 при оформлении в CARCADE станет дешевле на 200 000 рублей, гусеничный экскаватор Sinomach ZG3210-9 °C доступен с выгодой в размере 400 000 рублей, а на гусеничный экскаватор Sinomach ZG3225-9N скидка на лизинг составит 500 000 рублей. Корпоративная преференция распространяется только на новые ТС в наличии либо в поставке через организатора акции. Программа будет действовать до объявления очередных специальных условий.

Финансирование по специальной лизинговой программе доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 6 месяцев. Для заключения договора в онлайн-формате клиентам, подключенным к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо. Программа финансирования в CARCADE позволяет оформить лизинг с авансом от 5%, выкупным платежом от 1000 руб., на срок до 60 месяцев.

Кроме скидок клиенты CARCADE всегда могут воспользоваться дополнительными услугами компании: включение Каско и других страховых продуктов в график, регистрация ТС в Гостехнадзоре, программа круглосуточной автопомощи на дороге, продлённая гарантия, телематика.

Оставить заявку на подбор техники и лизинговые расчёты можно по телефону горячей линии 8 800 700 30 30 или на сайте.