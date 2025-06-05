Лизинг техники LiuGong, JCB, HIDROMEK, SONALIKA, LGMG, EVERUN с субсидией в CARCADE

Лизинговая компания CARCADE объявляет о запуске программы субсидирования техники брендов LiuGong, JCB, HIDROMEK, SONALIKA, LGMG, EVERUN, Welift совместно с официальным представителем марок — группой компаний SKL (ООО "Предприятие "Стройкомплект" и ООО "ЛГ Машинери").

Благодаря специальной программе от CARCADE, клиенты могут приобрести самые востребованные модели экскаваторов, фронтальных погрузчиков, автогрейдеров, катков и другой дорожно-строительной техники с применением субсидии в размере 20% от стоимости ТС по договору лизинга. Выгода будет учтена в графиках платежей на снижение процентной ставки клиента. Предложение действует на договоры, заключенные до 31 декабря 2025 года. Перечень доступных к приобретению в рамках спецпредложения ТС уточняйте у финансовых консультантов CARCADE.

Группа компаний SKL — один из крупнейших поставщиков специализированной техники на территории России. В компании работают более 700 сотрудников в 31 филиале и сервисной зоне от Москвы до Южно-Сахалинска. В каждом филиале поддерживается склад техники, запасных частей, а также стационарный и выездной сервис для оперативной технической поддержки клиентов.

Финансирование по специальной программе доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 6 месяцев. Сотрудничество с CARCADE позволяет настроить лизинг по максимально широким параметрам сделки: с авансом от 5%, выкупным платежом от 1000 руб., на срок до 60 месяцев. Лизинговую сделку можно дополнить специальными продуктами CARCADE: включением Каско и других страховых продуктов в график, регистрацией ТС в Гостехнадзоре, программами круглосуточной автопомощи на дороге, продлённой гарантией, телематикой.

Оформить договор возможно в электронном виде, а заявку на лизинг CARCADE принимает через форму на сайте, в личном кабинете клиента или через звонок на горячую линию 8 800 700 30 30.