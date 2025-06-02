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CARCADE запускает телематический сервис для управления автопарком

САМАРА. 2 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Лизинговая компания CARCADE совместно с провайдерами "Цезарь Сателлит" и "Лаборатория умного вождения" представляет новый дополнительный сервис "Телематика", включающий в себя систему мониторинга и спутниковую противоугонную систему. Благодаря данному сервису клиенты компании могут управлять как отдельными автомобилями, так и целыми автопарками с помощью компьютера или мобильного приложения.

Фото: предоставлено компанией CARCADE

Телематика представляет собой цифровое решение, обеспечивающее сбор и передачу данных в реальном времени с установленного на транспортном средстве оборудования. Эта система помогает снизить расходы на обслуживание и ремонт транспорта, предотвращает случаи мошенничества со стороны сотрудников, повышает дисциплину водителей и предоставляет инструменты для анализа эффективности использования транспорта. Сервис позволяет удалённо отслеживать местоположение автомобиля, оценивать стиль вождения, диагностировать технические неисправности, напоминать о предстоящем обслуживании и выполнять ряд других функций.

Телематическое оборудование подключается к CAN-шине и функционирует аналогично штатному блоку автомобиля. Оно разработано в соответствии с отраслевыми стандартами автомобильной промышленности и имеет необходимую сертификацию. Функционал оборудования определяется тарифом телематики.

"Совместный проект с "Лабораторией Умного Вождения" и "Цезарь Сателлит" — это важный шаг в развитии цифровых сервисов для наших клиентов. Мы стремимся не просто предоставлять автомобили в лизинг, а создавать экосистему, которая делает использование транспорта максимально удобным и экономически эффективным. Внедрение телематики позволяет минимизировать риски, сократить затраты на обслуживание и повысить безопасность эксплуатации автопарка", — прокомментировал Алексей Осикин, директор департамента дополнительных сервисов ООО "Каркаде".

Сервис "Телематика" доступен в качестве дополнительного продукта для клиентов CARCADE при оформлении договора лизинга.

Подробности уточняйте у финансовых консультантов ООО "Каркаде", на сайте или через звонок на горячую линию 8 800 700 30 30.

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ERID: 2VSb5yAKCPS

ИНН 3905019765

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