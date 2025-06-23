CARCADE принимает активное участие в программе CHERY Leasing

Компания CARCADE выступает официальным провайдером лизинговой Программы "Chery Leasing", открывая клиентам доступ к новым автомобилям брендов CHERY, EXEED, OMODA и JAECOO на выгодных условиях.

В рамках специальной лизинговой программы юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям доступны легковые автомобили марок CHERY, EXEED, OMODA и JAECOO с выгодой до 1 409 500 рублей, а также особые условия по платежам.

Размер преимущества зависит от выбранной марки, модели и комплектации. Например, на кроссовер CHERY Tiggo 4 PRO выгода может достигать до 355 000 рублей, премиальный кроссовер EXEED LX в модификации Business доступен с выгодой до 918 000 рублей, кроссовер JAECOO J8 в комплектации Supreme BL можно оформить в лизинг с выгодой до 1 189 000 рублей, а кроссовер OMODA С5 в комплектации Active предлагается с выгодой до 1 021 900 рублей. В программе CHERY Leasing принимают участие официальные дилеры бренда по всей России. Предложение действует на договоры, заключенные до 31 декабря 2025 года, и действует только на новые ТС в наличии. Подробности уточняйте у финансовых консультантов ООО "Каркаде".

"Успех программы CHERY Leasing подтверждается ростом продаж и положительной обратной связью от клиентов. Это не только выгодные условия, но и качественный сервис, предоставляемый специалистами CARCADE и дилерской сетью CHERY. Прозрачные условия, гибкие схемы финансирования и широкий модельный ряд делают CHERY Leasing одним из наиболее привлекательных лизинговых предложений на российском рынке", — прокомментировала Дарья Мешкова, заместитель директора по работе с импортёрами и дистрибьюторами ООО "Каркаде".

Сотрудничество с CARCADE позволяет оформить лизинг с авансом от 5%, выкупным платежом от 1000 руб., на срок до 60 месяцев. CARCADE финансирует приобретение всех транспортных средств на индивидуальных условиях: возможность настройки графика платежей под бизнес клиента с включением страховых продуктов в график лизинга, без ограничения по количеству транспортных средств. Для заключения договора лизинга в онлайн-формате клиентам, подключенным к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо.

Оставить заявку на подбор транспортного средства и лизинговые расчёты можно по телефону горячей линии 8 800 700 30 30 или на сайте.