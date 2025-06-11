CARCADE представила свои услуги на международном бизнес-форуме во Владивостоке

Международный бизнес-форум "Сотрудничество. Бизнес. Новые Возможности" прошёл во Владивостоке в рамках выставки "GLOBAL EXPO Vladivostok 2025".

С 28 по 30 мая во Владивостоке в рамках международной выставки "GLOBAL EXPO Vladivostok 2025" состоялся международный бизнес-форум "Сотрудничество. Бизнес. Новые Возможности". Мероприятие стало ключевой площадкой для развития международного взаимодействия между представителями бизнеса Дальнего Востока России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Выставка объединила участников из России, Китая, Вьетнама и других государств. Форум, органично интегрированный в структуру выставки, позволил создать условия для эффективного делового взаимодействия и презентации экспортного и инвестиционного потенциала региона.

Программа мероприятия включала панельные дискуссии, тематические круглые столы, презентационные сессии и мастер-классы. В фокусе обсуждений — вопросы развития торгово-экономических и туристических отношений с партнёрами из стран АТР. В форуме приняли участие руководители и специалисты ведущих предприятий федерального и регионального уровня, представители органов государственной власти, профильных министерств, отраслевых союзов, а также зарубежные делегации.

От лица компании CARCADE на форуме выступила Олеся Овечкина, директор представительства ООО "Каркаде" в г. Владивосток. Она представила преимущества лизинга как эффективного инструмента финансирования транспортных средств для малого и среднего бизнеса. В своём выступлении она осветила ключевые аспекты лизинга: снижение налоговой нагрузки, гибкость условий, простота оформления. Эксперт акцентировала внимание на том, как лизинг может помочь малым и средним предприятиям обновить свой автопарк, улучшить логистику и в конечном итоге повысить свою конкурентоспособность на рынке.

В целом, форум "Сотрудничество. Бизнес. Новые Возможности" продемонстрировал активное развитие делового климата на Дальнем Востоке и готовность региона к международному сотрудничеству.