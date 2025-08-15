16+
Лизинг подержанной техники от CARCADE: лучшие предложения августа 2025

САМАРА. 15 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
CARCADE предлагает выгодные условия на покупку и лизинг подержанной техники в августе 2025 года. В рамках предложения доступны проверенные транспортные средства из собственного автопарка компании, прошедшие диагностику, обслуживание и при необходимости — ремонт.

CARCADE предоставляет два формата приобретения техники:

  • Прямая покупка по сниженной цене;
  • Лизинг с особыми условиями финансирования, включая возможность дополнительных скидок при оформлении нескольких единиц техники.

Каждая сделка сопровождается экспертной поддержкой: специалисты CARCADE помогут подобрать транспорт под конкретные задачи бизнеса, а также организуют осмотр техники по предварительной записи.

Специальные предложения августа 2025 года:

Мини погрузчик Zauberg M1250, 2022 г. в.

Цена снижена с 3 066 000 руб. до 1 992 900 руб;

Седан BYD Han DM-p, 2022 г. в.

Цена снижена с 5 131 000 руб. до 3 078 600 руб;

Мини погрузчик Lonking CDM312, 2022 г. в.

Цена снижена с 3 147 000 руб. до 2 202 900 руб;

Для получения подробной информации обращайтесь к консультантам CARCADE по телефону горячей линии 8 800 700 30 30, ознакомиться с каталогом можно на сайте.

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5xeEoDT

ИНН 3905019765

