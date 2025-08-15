Лизинг подержанной техники от CARCADE: лучшие предложения августа 2025

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

CARCADE предлагает выгодные условия на покупку и лизинг подержанной техники в августе 2025 года. В рамках предложения доступны проверенные транспортные средства из собственного автопарка компании, прошедшие диагностику, обслуживание и при необходимости — ремонт.