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Финансы Экономика и бизнес

CARCADE стала лизинговым партнёром презентаций нового кроссовера OMODA C7

САМАРА. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания CARCADE выступила официальным лизинговым партнёром в рамках серии презентаций нового среднеразмерного кроссовера OMODA C7, которые прошли в Санкт-Петербурге, Москве и Оренбурге. Мероприятия собрали множество гостей, интересующихся инновационными решениями и комфортом в сегменте SUV.

Фото: предоставлено компанией CARCADE

CARCADE представила посетителям выгодные и гибкие программы лизинга, а также провела индивидуальные консультации по подбору оптимальных финансовых условий. Потенциальные покупатели получили возможность не только ближе познакомиться с новинкой, но и рассчитать доступный путь к её приобретению.

Презентации прошли:

  • 1 июня в Санкт-Петербурге, в дилерском центре "Сигма Авто". Программа включала тест-драйвы, интерактивный квест с призами, мастер-классы и фуршет.
  • 5 июня в Москве, в автосалоне "Авилон", где гостей ждали световое шоу-балет, арт-программа и подарки.
  • 7 июня в Оренбурге, где атмосферу праздника создавали выступление кавер-группы, конкурсы, мастер-классы и презентация возможностей автомобиля.

OMODA C7 — это стильный кроссовер, который сочетает в себе передовые технологии, высокий уровень комфорта и элегантный дизайн. Он оснащён 1.5-литровым турбодвигателем, обеспечивающим отличную динамику. Безопасность водителя и пассажиров обеспечивается широким спектром современных систем помощи водителю, что делает OMODA C7 одним из самых безопасных автомобилей в своём классе.

"OMODA входит в ТОП-10 самых продаваемых марок в сегменте легковых автомобилей в портфеле CARCADE. Мы предлагаем клиентам выгодные условия на автомобили бренда, включая программы с максимальной экономией до 230 тысяч рублей", — отметила Дарья Мешкова, заместитель директора по работе с импортёрами и дистрибьюторами ООО "Каркаде".

Реклама. ООО "Каркаде".

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