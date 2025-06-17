CARCADE стала лизинговым партнёром презентаций нового кроссовера OMODA C7

Компания CARCADE выступила официальным лизинговым партнёром в рамках серии презентаций нового среднеразмерного кроссовера OMODA C7, которые прошли в Санкт-Петербурге, Москве и Оренбурге. Мероприятия собрали множество гостей, интересующихся инновационными решениями и комфортом в сегменте SUV.

CARCADE представила посетителям выгодные и гибкие программы лизинга, а также провела индивидуальные консультации по подбору оптимальных финансовых условий. Потенциальные покупатели получили возможность не только ближе познакомиться с новинкой, но и рассчитать доступный путь к её приобретению.

Презентации прошли:

1 июня в Санкт-Петербурге, в дилерском центре "Сигма Авто". Программа включала тест-драйвы, интерактивный квест с призами, мастер-классы и фуршет.

5 июня в Москве, в автосалоне "Авилон", где гостей ждали световое шоу-балет, арт-программа и подарки.

7 июня в Оренбурге, где атмосферу праздника создавали выступление кавер-группы, конкурсы, мастер-классы и презентация возможностей автомобиля.

OMODA C7 — это стильный кроссовер, который сочетает в себе передовые технологии, высокий уровень комфорта и элегантный дизайн. Он оснащён 1.5-литровым турбодвигателем, обеспечивающим отличную динамику. Безопасность водителя и пассажиров обеспечивается широким спектром современных систем помощи водителю, что делает OMODA C7 одним из самых безопасных автомобилей в своём классе.

"OMODA входит в ТОП-10 самых продаваемых марок в сегменте легковых автомобилей в портфеле CARCADE. Мы предлагаем клиентам выгодные условия на автомобили бренда, включая программы с максимальной экономией до 230 тысяч рублей", — отметила Дарья Мешкова, заместитель директора по работе с импортёрами и дистрибьюторами ООО "Каркаде".