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Финансы Экономика и бизнес

CARCADE приняла участие в круглом столе по вопросам лизинга в Самарской области

САМАРА. 15 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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10 июля в пресс-центре Самарского областного вещательного агентства состоялся круглый стол "Лизинг 2025: ставки, риски и стратегии для бизнеса". В мероприятии приняли участие представители органов поддержки предпринимательства и профильных организаций, обсудив перспективы и вызовы рынка лизинга в регионе.

Фото: предоставлено компанией CARCADE

Эксперты представили актуальные данные по состоянию лизингового рынка, рассказали о новых инструментах поддержки со стороны государства, а также обсудили подходы к управлению рисками в 2025 году.

От лизинговой компании CARCADE в обсуждении принял участие Николай Эльяров, заместитель регионального директора в г. Самара. В ходе беседы он отметил, что рынок лизинга пережил этап перегрева и в настоящее время выходит на стабильный уровень.

"После периода аномального роста, начиная с ноября 2024 года, мы наблюдаем умеренное снижение активности. Это не кризис, а переход к более сбалансированному и предсказуемому спросу", — подчеркнул Николай Эльяров.

Эксперт также дополнил, что CARCADE не ужесточает условия, а напротив — работает над разработкой гибких продуктов, учитывающих текущие запросы бизнеса. Благодаря господдержке и партнёрским программам ставки остаются на комфортном уровне.

Особое внимание в ходе круглого стола было уделено вопросам доступности лизинга для малого и среднего бизнеса, а также его роли в переоснащении производств и обеспечении сезонных потребностей, таких как закупка сельхозтехники.

"В преддверии уборочной кампании мы фиксируем рост спроса на технику со стороны аграриев. Лизинг остаётся наиболее эффективным и оперативным способом обновления автотранспорта и производственного оборудования", — отметил представитель CARCADE.

Участники мероприятия отметили важность подобных встреч для выработки совместных решений в условиях меняющейся экономической среды.

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